Ehrenzeichen für Bezirksvorsteher Adolf Tiller

Wien (OTS/RK) - Landeshauptmann Michael Häupl überreichte am Mittwoch dem langjährigen Bezirksvorsteher von Döbling, Adolf Tiller, das Große Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. An der Ehrung nahmen u.a. etliche BezirksvorsteherkollegInnen von Adi Tiller teil. Die Laudatio hielt Landeshauptmann Häupl persönlich.

Landeshauptmann Michael Häupl würdigte in seiner Laudatio, dass Adi Tiller bereits seit 1978 das Amt des Bezirksvorstehers ausübe. Als durchaus beachtenswert erwähnte Häupl, dass Tiller im Laufe seiner jahrzehntelangen Tätigkeit rund 15.000 Gratulationsbesuche anlässlich von Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen absolviert habe. Als Meilensteine während der Amtszeit von Bezirksvorsteher Tiller hob Häupl z.B. die Anerkennung von Döbling als Teil des Biosphärenparks Wienerwald, die Restaurierung der Sisi-Kapelle, die Ansiedlung der Modul Universität auf dem Kahlenberg, das Städtische Weingut am Cobenzl sowie qualitätsvolle SeniorInnen- und Jugendeinrichtungen im Bezirk hervor. Fußball sei die gemeinsame Leidenschaft zwischen Tiller und ihm, stellte Häupl fest und lobte den Bezirksvorsteher für seinen Einsatz für den Fußballclub „Vienna“. Abschließend sprach Häupl Adolf Tiller seinen persönlichen Dank und den Dank seiner Heimatstadt Wien in Form des Ehrenzeichens aus.

Adolf Tiller umriss in seiner launigen Dankesrede das umfangreiche Aufgabengebiet der BezirksvorsteherInnen im Zuge der Dezentralisierung. Ihm sei es besonders wichtig, immer bei den BürgerInnen zu sein und deren Interessen zu vertreten. Er erinnerte an die gemeinsame Eröffnung des Setagaya-Parks auf der Hohen Warte, damals noch mit Umweltstadtrat Michael Häupl. Im Zuge der fraktionsübergreifenden Kooperation im Bezirk sei ihm auch die Würdigung bedeutender Persönlichkeiten, z.B. in Form von Benennungen, von Josef Hindels bis zu Peter Alexander, sehr wichtig. Abschließend dankte Tiller seiner Familie und den MitarbeiterInnen in seinem Büro.

Lebenslauf Adolf Tiller

Adolf „Adi“ Tiller wurde 1939 in Wien geboren. Nach der Handelsakademiematura arbeitete er bei der Creditanstalt-Bankverein. Er ist bereits seit 1969 politisch tätig. Seit 6.Dezember 1978 ist Tiller Bezirksvorsteher von Döbling. Von 1982 bis 1986 war er Präsident des First Vienna Footballclubs. Er ist Ehrenbürger und Ehrensenator der Universität für Bodenkultur.

