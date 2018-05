Bildung – Hammerschmid sieht „nächstes Ankündigungspaket“ Faßmanns ohne Inhalt und Zeitplan

„Ablenkungsmanöver von der massiven Kritik an Deutschklassen“

Wien (OTS/SK) - „Wieder einmal ein Ankündigungspaket ohne konkretes Konzept und ohne Zeitplan“, so SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid zum heute von Minister Faßmann präsentierten „Pädagogik-Paket“. „Offensichtlich soll mit vagen Plänen von der massiven und breiten Kritik an den Deutschklassen abgelenkt werden“, sagt Hammerschmid. „Von Regierungsseite werden schön klingende Überschriften produziert, die aber im krassen Widerspruch zur Realität stehen. Denn während bessere Deutschförderung versprochen wird, kürzen ÖVP und FPÖ das Geld für Deutschlehrer und Integration. Und das Konzept, das beschlossen werden soll, bewerten die meisten ExpertInnen als untauglich“, so Hammerschmid. ****

Hammerschmid fordert von Faßmann, die breite Kritik von Schulerhaltern, ExpertInnen und PraktikerInnen am Entwurf für die Deutschklassen ernst zu nehmen. „Aber offensichtlich fürchtet man deren Einschätzung, wenn ÖVP und FPÖ es ablehnen, dass das Ausschuss-Hearing nächste Woche dazu öffentlich ist.“

Ein ähnliches Doppelspiel wie bei der Sprachförderung sieht Hammerschmid bei den Neuen Mittelschulen. „Angekündigt wird, die NMS zu stärken, gleichzeitig heißt es heute, es könne, nicht immer nur Geld vom Bund geben.“ Hammerschmid: „Heißt das, dass Faßmann die Mittel für die NMS kürzen will?“ (Schluss) mr/ah/mp

