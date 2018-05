ORF SPORT + mit der Streckenpräsentation der Österreich Rundfahrt 2018

Am 3. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Streckenpräsentation der Österreich Rundfahrt 2018 um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Finalrunde der Österreichischen Mannschaftsmeisterschaft im Schwimmen um 19.00 Uhr, von der GTM-Trophy 2018 um 19.15 Uhr und vom Tennis-Davis-Cup Russland – Österreich um 21.00 Uhr, „Players“ – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 3. Mai über folgende Themen:

WAGC-Finale in Malaysia – die Sieger der Austrian Amateur Open 2017 beim Weltfinale in Kuala Lumpur; EGCOA-Kongress in Wien – die internationale Golfbranche trifft sich in Wien; Brier vs. Jimenez:

Little Ryder Cup Spanien – Österreich in Alicante; zehn Gründe für Golf – 1. Grund: Stärkung des Charakters; Trainingstipp von Niki Zitny: mehr Sicherheit bei kurzen Putts.

Am 3. Mai werden in Linz die Strecken der Österreich Rundfahrt 2018 vorgestellt. Die Rundfahrt geht von 7. bis 14. Juli über die Bühne. Reporter ist Thomas Hölzl.

