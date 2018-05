„Am Schauplatz“-Reportage „Leben am Minimum“ am 3. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Angesichts bereits erfolgter Sparmaßnahmen und der Diskussion um die Reform der Mindestsicherung hat Robert Gordon für seine „Am Schauplatz“-Reportage – zu sehen am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 – Menschen getroffen, die schon jetzt ein „Leben am Minimum“ führen: Wie Roman S. und seine Familie. Mutter, Vater und fünf Kinder mussten monatelang mit 1.500 Euro auskommen. Oft geht es nicht nur um jene Beträge, die die Menschen auf die Hand bekommen, sondern auch um Einsparungen bei sozialen Einrichtungen.

