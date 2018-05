„Eco“ über drohende Strafzölle, Wasserstoff als Zukunftshoffnung und Fahrrad-Boom

Drohender Handelskrieg: Österreich unter den größten Verlierern

Noch gibt es eine kurze Schonfrist, doch sollten die drohenden Strafzölle zwischen den USA und der EU in vier Wochen in Kraft treten, würde die Kommission in Brüssel mit voller Härte zurückschlagen. Österreichs Exportwirtschaft könnte davon empfindlich getroffen werden. Chefökonom Stefan Bruckbauer von der Bank Austria rechnet mit einem Schaden von bis zu vier Milliarden Euro für Österreich. Bericht: Sabina Riedl, Werner Jambor.

Saubere Energie: Wasserstoff als Zukunftshoffnung

Wenn ein Konzern wie die voestalpine auf Wasserstoff als Energieträger setzt, dann muss etwas dran sein an diesem Element. Wasserstoff als Energieträger verursacht keine schädlichen Emissionen und lässt sich gut speichern. Vor allem die asiatischen Autoproduzenten Toyota und Hyundai setzen auf Brennstoffzellenautos mit Wasserstoff. Wie bei jeder neuen Technologie gibt es auch hier Chancen und Risiken. Bericht: Günther Kogler.

Voll abgefahren: Kleine Fahrradhersteller setzen sich durch

Radfahren boomt. Fahrräder dienen nicht mehr nur der reinen Fortbewegung, sondern sind längst auch Ausdruck eines Lebensstils. Hersteller gehen immer mehr auf die Kundenwünsche ein und entwickeln individuelle Designs. Ein Trend, den auch die heimische Fahrradindustrie spürt. Vom maßgefertigten Holzfahrrad bis zum Retrobike mit unsichtbarem E-Motor ist alles möglich. Nur im hochqualitativen Bereich haben heimische Produzenten eine Chance gegen die billige Konkurrenz aus Asien. Bericht: Sigrid Smejkal.

