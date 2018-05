NEOS: Bildungsministerium überdeckt durch eifrige Betriebsamkeit die eigentlichen Herausforderungen

Strolz: „Ausmalen ist zu wenig, wenn man weiß, dass das Fundament erneuert werden muss – zur Bildungsreform oder der Aufwertung der Kindergärten hört man nichts mehr“

Wien (OTS) - Irritiert zeigt sich NEOS-Klubobmann und Bildungssprecher Matthias Strolz nach den Ankündigungen von Bildungsminister Faßmann. „Wenig Neues, vage Ankündigungen, vorsichtiges Abwägen, eifrige Betriebsamkeit – mehr ist vom Bildungsminister heute nicht zu hören gewesen. Das finde ich persönlich sehr schade – manche dieser Ideen wie die einer Notenreform in der Neuen Mittelschule sind ja begrüßenswert. Dieses Vorhaben wurde bereits vor Monaten angekündigt, es ist bedauerlich, dass offenbar immer noch nichts Konkretes am Tisch liegt“, so Strolz, der sich darüber hinaus wundert, dass Faßmann selbst seine Reformvorhaben abschwächt und nur von „Sanierung und Modernisierung“ spricht.

„Es macht den Eindruck, als würde der Bildungsminister durch eifrige Betriebsamkeit die eigentlichen Herausforderungen überdecken zu wollen. Sanierungsvorhaben in Ehren – aber wenn man weiß, dass das Fundament erneuert werden muss, dann bringt es wenig, mit dem Ausmalen der Räume anzufangen“, so Strolz. Konkret wartet beispielsweise eine bereits beschlossene Bildungsreform darauf, vom Bildungsminister endlich konsequent umgesetzt zu werden. „Diese Reform droht zu verunfallen, die Landeshauptleute setzen sich wieder einmal durch, wie die Steiermark zeigt, wo nicht alle Kompetenzen an die neu zu schaffende Bildungsdirektion zugeordnet werden. Die Parteipolitik wird damit weiterhin fixer Bestandteil im Bildungswesen sein“, kritisiert Strolz. Und wenn es um die bestmögliche Förderung unserer Kinder geht, dann darf nicht erst bei Schulreifeprüfungen angesetzt werden: „Wo bleiben die notwendigen Reformvorhaben für die Kindergärten. Sie sind die erste Bildungseinrichtung – und keine Aufbewahrungsstätte. Hier gibt es viel zu tun – aber kein Wort dazu vom Bildungsminister“, bedauert Strolz.

