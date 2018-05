ORF III am Donnerstag: „Runde der ChefredakteurInnen“, „Inside Brüssel“ u. a. zum drohenden Handelskrieg

Außerdem: „Bienen – Ein Leben für die Königin“ in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“, „Im Brennpunkt“-Doku über Rechtsextremismus

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, zeigt ORF III Kultur und Information in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ die Dokumentation „Bienen – Ein Leben für die Königin“ (20.15 Uhr) von Herbert Habersack. Die Biene ist eines der ältesten Nutztiere des Menschen und hat eine unschätzbare Bedeutung für das Ökosystem – ohne sie würden weite Teile davon zugrunde gehen. Der Film schildert das Schicksal zweier Bienenvölker – vom ersten Ausfliegen im Frühjahr bis zum Überlebenskampf im Winter.

Weiter geht es mit der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr), in der ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Journalist Peter Pelinka mit ihren Gästen (Details folgen auf presse.ORF.at) aktuelle Politthemen analysieren.

Danach ist die „Im Brennpunkt“-Doku „Jung, extrem & rechts:

Neonazi-Aufmarsch in der Schweiz“ (21.55 Uhr) zu sehen. 5.000 Rechtextreme pilgerten 2016 in das Schweizer Kleindorf Unterwasser, um dort das größte Neonazi-Konzert der vergangenen 20 Jahre zu besuchen. Wie konnte es dazu kommen? Der Gemeindepräsident beteuerte, im Vorfeld nichts davon gewusst zu haben. Die Veranstalter hätten den Event als harmlosen Auftritt heimischer Nachwuchsbands angepriesen. Isabelle Ducrets Film wirft einen Blick auf den besorgniserregenden Aufschwung rechtsextremer Bewegungen in Europa.

Danach bringt Peter Fritz in „Inside Brüssel“ (22.25 Uhr) wieder europapolitische Themen zur Diskussion. Zur Debatte stehen der drohende Handelskrieg mit den USA, das EU-Budget und der richtige Umgang der Union mit Fake News. Zu Gast sind die Europaabgeordneten Franz Obermayr (FPÖ) und Ska Keller (Die Grünen, Deutschland) sowie Catherine Martens („Deutsche Welle“) und Chris Burns (Freier Journalist).

Den ORF-III-Abend beschließt eine neue Ausgabe der Reihe „Dialogforum“ unter dem Titel „Wem nützt die Wirtschaft?“ (23.15 Uhr). Leonhard Dobusch (Wirtschaftswissenschafter, Universität Innsbruck), Christian Felber (Genossenschaft für Gemeinwohl), Monika Köppl-Turyna (Agenda Austria), Katharina Schrimpf (Gesellschaft für Plurale Ökonomie) und Werner Wutscher (New Venture Scouting) sprechen mit Moderator Klaus Unterberger (ORF Public Value) u. a. darüber, was Wirtschaft mit sozialer Verantwortung und Gemeinwohl zu tun hat.

