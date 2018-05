Gemeinderatsausschuss für Stadtplanung beschließt Widmung für Wien-Museum

Im Falle einer Aufstockung rückt Winterthur-Gebäude von der Karlskirche ab

Wien (OTS) - Im Gemeinderatsausschuss für Stadtplanung und Verkehr ist heute die Widmung für das neue Wien Museum und die Umgestaltung des Vorfelds am Karlsplatz behandelt und beschlossen worden. In der Widmung ist festgelegt, dass im Fall einer Aufstockung des Winterthur Gebäudes, dieses um weitere fünf Meter von der Karlskirche abrückt. „Damit ist sichergestellt, dass auf der einen Seite die nächsten Schritte für die Neugestaltung des Wien Museums angegangen werden können, gleichzeitig aber auch die Karlskirche in ihrer Einzigartigkeit ungestört bleibt“, so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. „Es ist erfreulich, dass hier ein gemeinsamer Weg mit Zurich Versicherung gefunden werden konnte und wir so den Sorgen der Wienerinnen und Wiener Rechnung tragen können.“

In den nächsten Wochen wird ein städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet, der im kommenden Ausschuss für Stadtplanung behandelt werden wird. Dann kann die Widmung dem Wiener Gemeinderat zur Beschlussfassung Ende Juni vorgelegt werden. Durch die Sanierung und Aufstockung des Wien Museums eröffnet sich die Möglichkeit, das städtebauliche Umfeld im östlichen Bereich des Karlsplatzes zu attraktivieren und den Anforderungen der Zeit anzupassen.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

andreas.baur @ wien.gv.at

0664 831 74 49