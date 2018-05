„Eurovision Song Contest“ – Cesár Sampson entdeckt Lissabon

Der ESC 2018 online und Teletwitter im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - Österreichs „Song Contest“-Künstler auf Erkundungstour in Lissabon – nach dem ersten Probentag mit anschließendem Interviewmarathon stand für Cesár Sampson ein Spaziergang durch die portugiesische Hauptstadt auf dem Programm. Vom Torre de Belém ging es über den Praça do Comércio weiter durch die Baixa Pombalina, das Herz der Stadt, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Elevador de Santa Justa und malerischen Plätzen wie dem Praça da Figueira. Cesár Sampson: „Lissabon ist eine sehr alte Stadt voller unterschiedlicher Einflüsse. Man hat das Gefühl, dass es hier sehr viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Und die Lage an diesem riesigen Fluss ist auch etwas ganz Besonderes.“ Und über seine persönliche Beziehung zur Stadt:

„Ich habe mit 17 Jahren hier ein Konzert gegeben und wurde vom Publikum sehr warmherzig aufgenommen – das hat mich für immer geprägt.“ Fotos von Cesár Sampsons Tour durch die „Königin am Tejo“, wie Lissabon von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern genannt wird, sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Nach den Erfolgen in den Vorjahren bietet der ORF TELETEXT allen Song-Contest-Fans auch heuer wieder ein Teletwitter-Service an: Bei den „Eurovision Song Contest“-Semifinalen (8. Mai und 10. Mai) und dem Finale (12. Mai) wird im ORF TELETEXT wieder getwittert. Dabei können auf Twitter gepostete Kommentare im ORF TELETEXT von den Zuschauerinnen und Zuschauern während der TV-Show am unteren Bildrand ihres Fernsehgeräts – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden. Der Hashtag für die Twitter-Postings aller, die sich aktiv beteiligen möchten, lautet #ESCORF. Auf Seite 780 des ORF TELETEXT werden dann von der Teletext-Redaktion ausgewählte Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle Kommentare – während der TV-Shows gezeigt.

Die Postings erscheinen beim Anwählen der Seite 780 am unteren Bildschirmrand, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Tweets mit Bildern oder Links sind dabei aus technischen Gründen ausgeschlossen, zur Veröffentlichung können nur Tweets mit maximal 140 Zeichen berücksichtigt werden. Auf ORF-TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen zu diesem Teletwitter-Service, das technisch einer Untertitelung entspricht. Bei manchen digitalen Settop-Boxen können Untertitel nicht über den Teletext, sondern nur über das Menü der Box aufgerufen werden, sodass in diesen Fällen – z. B. bei der UPC Mediabox – im Untertitelungs-Menü statt „Deutsch für Hörgeschädigte“ der Punkt „Deutsch“ (für Teletwitter/Teletext-Seite 780) angewählt werden muss.

Der Eurovision Song Contest im Internet

Wer online oder mobil mit dabei sein möchte, dem bieten news.ORF.at und die ORF-TVthek die Gelegenheit: Auf news.ORF.at informieren u.a. Live-Ticker laufend über das Geschehen bei den Semifinalen und dem Finale. Die ORF-TVthek liefert Live-Streams aller TV-Übertragungen des Musik-Events der Sonderklasse. Und als spezielles Service werden noch während die Live-Sendungen laufen auch Video-on-Demands bereitgestellt. Außerdem werden in einem Video-on-Demand-Themenschwerpunkt auch weitere ORF-Sendungen und Beiträge rund um das Geschehen in Lissabon zusammengefasst. Auch ORF extra hat ein tolles Package für die ESC-Fans geschnürt: Auf extra.ORF.at gibt es ein Presskit (u. a. mit CD) von Cesár Sampson zu gewinnen. Außerdem informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

Der weitere Fahrplan bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Donnerstag, 3. Mai:

Zweite Probe in Lissabon und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 6. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC18

Montag, 7. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 8. Mai:

ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF eins

