Konzert „Draußen in Sievering...“ im Amtshaus Währing

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ lädt am Donnerstag, 3. Mai, zu einem stimmungsvollen Musik-Abend mit dem Titel „Draußen in Sievering blüht schon der Flieder“ ein. Beginn:

19.30 Uhr. An dem erbaulichen Konzert im Festsaal im 2. Stock des Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) machen Katharina Jing An Gebauer (Sopran), Maria Lukasovsky (Mezzosopran), Andres Alzate Gaviria (Bariton), Stephen Chaundy (Tenor) und Wolfgang Fritzsche (Klavier) mit. Der Eintritt ist kostenlos. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Zählkarten-Vergabe: Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing im 1. Stock im Amtsgebäude in der Martinstraße 100. Auskünfte über alle Kultur-Termine im „Währinger Rathaus“: Telefon 4000/18 115, E-Mail post @ bv18.wien.gv.at.

Zur Freude des Publikums gestalten die Künstlerinnen und Künstler ein abwechslungsreiches Programm. Die fünf Mitwirkenden servieren ihrer Zuhörerschaft einen „Musikalischen Spezial-Cocktail“ mit den klangvollen Ingredienzien Oper, Operette, Wienerlied, Schlager und Chanson. Fein abgerundet wird dieser Ohrenschmaus mit „einer guten Prise Humor“. Mit dem kurzweiligen Konzert starten die „Währinger Bezirksfestwochen“. Kontaktaufnahme via E-Mail mit der Vereinigung „Initiative Währing“: kulturverein @ kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Initiative Währing“:

www.kulturinitiative18.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk