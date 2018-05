Wien-Favoriten: 39-Jähriger belästigt Frau in Straßenbahn und setzt anschließend Widerstand

Wien (OTS) - Am 01. Mai 2018 gegen 07 Uhr kam es in einer Straßenbahn am Quellenplatz zu einem Streit. Ein 39-jähriger offenbar alkoholisierter Tatverdächtiger berührte eine 21-Jährige unsittlich auf der Brust und im Gesicht, woraufhin die Frau ihn anschrie. Es kam zur Diskussion zwischen dem Tatverdächtigen, der 21-Jährigen sowie ihren zwei männlichen Begleitern (23 bzw. 24 Jahre alt), später kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Als Polizisten den Sachverhalt klären wollten, verhielt sich der 39-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und kam den Beamten – trotz mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen – unangenehm nahe. Als ein Polizist gerade den Ausweis des Mannes kontrolliert, schlug dieser mit der Faust in seine Richtung. Der Schlag konnte jedoch geblockt und der Angreifer festgenommen werden. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und sexueller Belästigung angezeigt. Aufgrund der Amtshandlung musste der Fahrbetrieb für kurze Zeit eingestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at