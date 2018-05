Wien-Favoriten: Rehbock aus Schacht gerettet

Wien (OTS) - Am 01. Mai 2018 verständigte ein Mann gegen 11 Uhr vormittags die Polizei, weil sich ein Rehbock auf die Auffahrtsrampe einer Tiefgarage in der Kundratstraße verirrt hatte. Beim Versuch, zu flüchten, sprang das Tier in einen ca. 6 bis 8 Meter tiefen Schacht. Die Polizisten verständigten den veterinärmedizinischen Dienst. Der entsendete Tierarzt konnte beim Reh keine Verletzungen feststellen. Das Tier wurde betäubt, aus dem Schacht befreit und auf den Schultern aus dem Bereich getragen. Danach wurde es im Wienerwald wieder freigelassen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at