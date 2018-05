Fastenmonat Ramadan steht vor der Tür!

Freude teilen – MJÖ startet "Fasten Teilen Helfen" Projekt und verteilt Geschenke zur Ankündigung des Fastenmonats.

Einladung Kick-Off Aktion: Geschenkeverteilung in Favoriten



Es ist soweit, der Fastenmonat Ramadan steht vor der Tür! Weltweit

bereiten sich MuslimInnen auf den Fastenmonat Ramadan vor und freuen

sich auf eine besinnliche Zeit, in der sich MuslimInnen neben dem

Fasten und der Familie auch Zeit für Hilfsbereitschaft nehmen.



Um die Vorfreude auf den Ramadan zu teilen, beschenken wir kommenden

Dienstag Passanten am Reumannplatz mit Süßigkeiten und kleinen

Päckchen. MuslimInnen möchten wir unsere Glückwünsche zum Beginn

dieser besonderen Zeit aussprechen und mit Nicht-MuslimInnen in den

Dialog treten und mögliche Fragen rund um den Ramadan beantworten.



Mit Beginn des Ramadans startet auch unser karitatives Projekt

„Fasten Teilen Helfen“ und geht nun in die achte Runde. Neben der

Beschäftigung mit Armut und Obdachlosigkeit in Österreich und der

Schaffung von Dialogmöglichkeiten, beschäftigen wir uns heuer mit

den Anliegen von alleinerziehenden Müttern. Diesbezüglich folgen

noch weitere Informationen.



Datum: 8.5.2018, 07:30 - 08:30 Uhr



Ort:

1100 Wien Wien



