„Unterwegs in Österreich“ am 3. Mai aus Mayrhofen und Zell am Ziller

Schwerpunktthema „Musikertal Zillertal“

Wien (OTS) - Jan Matejcek und Sabine Amhof begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Mayrhofen. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Musikertal Zillertal“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Zell am Ziller.

Donnerstag, 3. Mai: Schwerpunktthema „Musikertal Zillertal“

„Guten Morgen Österreich“ aus Mayrhofen

Wie musikalisch das Zillertal ist, beweisen u. a. die „Schürzenjäger“, die in „Guten Morgen Österreich“ ihr neues Album „Herzbluat“ präsentieren. Außerdem zu Gast sind Bergsteiger Peter Habeler und Mount-Everest-Expeditionsleiter Wolfgang Nairz – anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Erstbesteigung des Mount Everest ohne Sauerstoff und der TV-Premiere der neuen Dokumentation „Rekorde am Everest“ in ORF III (Details unter presse.ORF.at).

„Daheim in Österreich“ aus Zell am Ziller

„Unterwegs in Österreich“ ist diese Woche im Tiroler Zillertal, das gerne auch als das „Tal der volkstümlichen Musik“ bezeichnet wird. Tatsächlich ist in keiner anderen Region die Dichte an erfolgreichen Musikerinnen und Musikern so groß wie hier. Woran das liegt, das fragt „Daheim in Österreich“ einen der bekanntesten Zillertaler: Marc Pircher.

