NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Jetzt ist der richtige Moment für Arbeitsmarktreformen

Gerald Loacker: „Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes gibt jetzt Spielraum für dringend notwendige Veränderungen.“

Wien (OTS) - Positiv reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die heute verkündeten Arbeitsmarktdaten für den April: „Die wirtschaftliche Entwicklung macht sich weiterhin bei der Zahl der offenen Stellen und von Menschen auf Jobsuche positiv bemerkbar. Das darf die Verantwortlichen aber nicht dazu bewegen, ihre Hände tatenlos in den Schoß zu legen. Wir müssen dieses Fenster der günstigen Konjunktur nutzen, um den Arbeitsmarkt für die Zukunft und für eine schlechtere Wirtschaftslage fit zu machen. Jetzt ist die Zeit, wirklich große, sinnvolle Maßnahmen anzugehen.“

Der Sozialsprecher verweist in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Analyse des Wirtschaftspolitischen Zentrums (WPZ) der Universität St. Gallen, die klar macht, dass Österreich Nachholbedarf bei Anreizen für die Annahme einer Arbeit hat: „Es muss ganz klar in die Richtung gehen, dass jede zusätzliche Arbeitsleistung sich auch in Form von zusätzlichem Einkommen auszahlt. In Hinblick auf das enorme Ost-West-Gefälle, was offene Arbeitsplätze angeht, muss auch eine Reform der Zumutbarkeitsgrenzen angedacht werden.“ Auch der Aspekt des lebenslangen Lernens und der Fortbildung im Beruf müssen mehr miteinbezogen werden, umreißt Loacker die notwendigen Reformen aus NEOS-Sicht.

