Liesing: Kunst-Schau „Sein und Schmerz“ ab Freitag

Wien (OTS/RK) - Gabriele Johanna Schatzl (Künstlername MAATartio) ist eine allseits geschätzte Lehrerin für Kunstfotografie und veröffentlicht jetzt Arbeiten von Absolventen ihres Lehrgangs in einer neuen Foto-Ausstellung im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24). Die Schau hat den Titel „Sein und Schmerz“. Der Eintritt zur Vernissage am Freitag, 4. Mai, ab 19.00 Uhr, ist frei. Die Gäste sehen attraktive Werke von Daniela Böckl, Helga Knirsch, Pia Stowasser sowie Reinhard Nadrchal. Gezeigt werden künstlerische Fotoaufnahmen sowie Fotoobjekte, Objekte und Filme. Besonderes Augenmerk legt Gabriele Johanna Schatzl auf „Ganzheitliche Wahrnehmung und Ausdrucksstärke“.

Freundinnen und Freunden zeitgenössischer Fotokunst kann die bis Samstag, 2. Juni, laufende Ausstellung „Sein und Schmerz“ empfohlen werden. Das Museum ist Samstag (9.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Der Zutritt in das Bezirksmuseum Liesing ist traditionell gratis. Spenden werden gerne angenommen. Der ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker und kunstkundige Museumsleiter, Maximilian Stony, spricht am Eröffnungsabend einführende Worte zur neuen Ausstellung. Mehr Informationen: Telefon 869 88 96. Kontaktaufnahme mit dem Museumschef via E-Mail:

bm1230@bezirksmuseum.at.

