Margareten tritt dem Klimabündnis Österreich bei

Wien (OTS/SPW-K) - Nach einem einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung im März 2018 tritt Margareten noch im Frühjahr dem Klimabündnis Österreich bei. Durch diese Initiative bekennt sich der Bezirk dazu, auch in Zukunft nachhaltige Maßnahmen und Bewusstseinsschaffung in Margareten zu leben und zu beleben. „Um der Klimaerwärmung entgegen wirken zu können, benötigt es Allianzen und Partnerschaften sowie ein umfangreiches Netzwerk. Nur durch gemeinsames Aktivsein können konkrete Vorhaben zum Schutz unseres Klimas umgesetzt werden. Klimaschutz geht uns alle etwas an! Daher ist jede/jeder aufgerufen, auch im eigenen Lebensumfeld und Alltag durch bewusstes Handeln etwas zum Klimaschutz beizutragen“, sagt Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery (SPÖ).



Zwtl.: Klimaschutz und Elektromobilität – 5 E-Tankstellen für Margareten =





Die Initiative als Klimaschutzbezirk nimmt Margareten 2018 zum Anlass im Bereich der Elektromobilität einen Schwerpunkt zu setzen, um konkrete Ziele zur Bekämpfung der Klimaerwärmung und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen voranzutreiben. „Wir sind wohl die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spüren wird. Und die letzte, die etwas dagegen unternehmen kann. Deshalb freue ich mich darüber, dass der Bezirk Margareten dem Klimabündnis beigetreten ist und wir im Bezirk gemeinsam an weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz arbeiten werden“, meint Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Mag.a Nikola Furtenbach (Grüne).



Im Zuge des generellen Ausbaus von E-Tankstellen in der Stadt erhält auch Margareten fünf Standorte von Wien Energie zur Verfügung gestellt, an denen in Zukunft alle Elektrofahrzeuge gratis aufgeladen werden können. „Weitere Ziele und konkrete Vorhaben werden vom Margaretner Umweltausschuss erarbeitet. Ich freue mich auf künftige Projekte, um das Bewusstsein für das eigene und das kollektive Handeln zu stärken“, so der Margaretner Umweltausschussvorsitzende Christian Seidl (SPÖ).



Zwtl.: Klimabündnis Österreich – Margareten als Klimaschutzbezirk =



Das Klimabündnis Österreich verkörpert die Notwendigkeit mehr Bewusstsein für

Klimaschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bereits seit 1990 ist das internationale Netzwerk an der Zusammenarbeit mit

Bezirken und Gemeinden bemüht.

Nähere Informationen unter:

www.margareten.wien.at und www.klimabuendnis.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at