SkySpecs - führend bei automatisierten Drohneninspektionen - stellt auf der AWEA Windpower Exhibition in Chicago neue Software "Horizon" vor

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - SkySpecs, preisgekrönter Anbieter von Robotiklösungen für die Branche der Windenergie, hat heute mit Horizon (https://skyspecs.com/skyspecs-solution/horizon/), einer Software für Analysen und Management von Windturbinen, ein neues Produkt angekündigt. Horizon liefert Erkenntnisse und Analysen, welche dem Zweck dienen, Analyse, Einrichtung und Durchführung präventiver Wartungsprogramme in Windfarmen zu automatisieren. SkySpecs wird das neue Produkt vom 7. bis zum 10. Mai auf der AWEA Exhibition 2018 in Chicago

(http://www.windpowerexpo.org/Index2018.aspx) vorstellen. Das Team

von SkySpecs lädt Besucher dazu ein, auf seinem Stand Nr. 4847 auf der AWEA einer Demonstration beizuwohnen. Besucher können zudem Termine vereinbaren, um die Software anzusehen. Wenden Sie sich dazu bitte unter Horizon @ skyspecs.com an SkySpecs.

Horizon ermöglicht allen wichtigen Teilnehmern der Branche der Windenergie effizientere Zusammenarbeit und legt die Grundlage für Wartung und Reparaturvorgänge von Turbinen in einem konsistenten und fortlaufenden Zyklus der Erfassung und Analyse von Daten sowie der Planung, um Reparaturkosten zu optimieren und die Ausfallzeiten für Inspektionen und Reparaturen zu minimieren.

Joe Ciliberti, Principal Product Manager von SkySpecs, sagt dazu:

"Vorbeugende Wartungsstrategien werden immer wichtiger, da die vorhandenen Turbinen altern und größere und leistungsfähigere Modelle hinzugenommen werden. Unsere Kunden suchen nach einer Lösung, welche dabei hilft, Trends zu identifizieren und die komplexen und langwierigen Aufgaben zu optimieren, die bei Planung und Durchführung von Reparaturen anfallen. Horizon ist eine einzelne Anwendung, welche Daten, Analysen und Automatisierung vereint, um Betrieb und Wartung von Windturbinen unkomplizierter, genauer und weitaus besser prognostizierbar zu machen."

SkySpecs wird im Laufe des Jahres 2018 eine Serie neuer Funktionen freigeben. Priorität erhalten solche, welche für den Stamm von mehr als 30 Kunden den größten Wert besitzen.

"Wir haben zu Beginn des Jahres 2017 vollständig automatisierte Inspektionen der Rotorblätter eingeführt

(https://skyspecs.com/skyspecs-solution/autonomous-inspection/), was

uns neue Rekorde bei der Erfassung von Rotorblattdaten weltweit (onshore und offshore) ermöglicht. Jetzt helfen wir Kunden dabei, den Wert ihrer Daten zu maximieren, indem sie Ausfälle prognostizieren, Reparaturkosten vorhersagen und Reparaturzeitpläne und Betriebszeiten der Turbinen optimieren können. Wir sind höchst erfreut darüber, auf der AWEA dieses Jahres exklusive Demonstrationen von Horizon anbieten zu können", sagte CEO Danny Ellis.

www.skyspecs.com

