Favoriten: COPART präsentiert „Free Jazz“-Kabarett

Stefan Haider am 8.5. im „Tivoli“, Karten: 0699/10 66 00 55

Wien (OTS/RK) - Bei der nächsten Veranstaltung von COPART (Verein kreativer Exekutivbeamter) im Böhmischen Prater erheitert der Kabarettist Stefan Haider sein Publikum: Am Dienstag, 8. Mai, belustigt der Humorist im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ab 19.30 Uhr die Gäste mit dem Programm „Free Jazz“. Einlass: ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro (inkl. Platz-Reservierung). Karten-Bestellungen nimmt das COPART-Team unter der Rufnummer 0699/10 66 00 55 gerne entgegen. E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: ernst.koepl @ chello.at.

„Die Welt ist kompliziert“, behauptet Stefan Haider mit einem Schmunzeln. Der Komödiant spannt einen bunten Themenbogen von der Verteidigung der „Abendländischen Kultur“ bis zum Umgang mit der „Digitalen Revolution“. Wo vorliegende Informationen für ein rationales Handeln nicht reichen, lautet die Lösung: „Improvisieren ist das Gebot der Stunde“. Eventuell kommt es sogar zu einem Sieg der Liebe. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ unterstützt die amüsante Veranstaltung. Umfassende Informationen über den Kabarettisten im Internet: www.stefanhaider.com.

Allgemeine Informationen:

Verein COPART:

www.verein-copart.at/

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

