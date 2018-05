8. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ, 9.5.2018

NÖ Ärztekammer und Arbeiterkammer NÖ laden nach St. Pölten

Wien (OTS) - Am 9. Mai kommen in St. Pölten Ärztinnen, Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege- und Sozialbetreuungsberufen zusammen, um sich mit dem Status Quo des niederösterreichischen Gesundheitswesens und dessen künftiger Entwicklung zu befassen. Veranstaltet wird der 8. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ von NÖ Ärztekammer und Arbeiterkammer NÖ.

Neben Vorträgen und Workshops werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion DMTF Gerda Schilcher (Vizepräsidentin der Arbeiterkammer NÖ), OA Dr. Ronald Gallob (Vizepräsident und Kurienobmann der Ärztekammer für NÖ), OA Dr. Alexander Tinchon (Universitätsklinikum St. Pölten), Prof.(FH) Dr. Tom Schmid (FH St. Pölten, Department Soziales) und Hon.-Prof. FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA (Arbeiterkammer NÖ) unter der Leitung von Dr. Peter Resetarits über die Zukunft des Gesundheitswesens in Niederösterreich miteinander und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung diskutieren.



Die Teilnahme am 8. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ ist kostenlos.

Weitere Details und das Programm gibt es online unter www.arztnoe.at

