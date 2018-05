Florianifeier der Wiener Rauchfangkehrer

Wien (OTS) - Am Freitag, 27. April trafen sich die Wiener RauchfangkehrerInnen zu Ehren ihres Schutzpatrons, dem Heiligen Florian. Bei sommerlichen Temperaturen und unter Teilnahme der Bevölkerung fand der traditionelle Umzug und feierliche Gottesdienst in Neustift am Walde (Wien-Döbling) statt. Bereits 1447 wurden die Wiener Rauchfangkehrer erstmals urkundlich erwähnt. „Sicherheit und Umweltschutz haben für uns oberste Priorität“, sagt Landesinnungsmeister Christian Leiner anlässlich des Festaktes, „dafür stehen unsere rund 100 Wiener Rauchfangkehrerbetriebe mit ihrer Kompetenz“, so Leiner weiter.

Gastgeber Christian Leiner begrüßte als Gäste u.a. Walter Ruck (Präsident Wirtschaftskammer Wien), Peter Engelbrechtsmüller (Bundesinnungsmeister) und Adolf Tiller (Bezirksvorsteher von Wien Döbling).

Rückfragen & Kontakt:

Landesinnung Wien der Rauchfangkehrer, Kontakt: Andrea Baidinger

andrea.baidinger bauen wohnen immobilien Kommunikationsberatung GmbH

A-1060 Wien, Haydngasse 21, Tel +43-1-904 21 55-0

baidinger @ bauenwohnenimmobilien.at; www.bauenwohnenimmobilien.at