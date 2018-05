Anmeldestart für „72 Stunden ohne Kompromiss“

Österreichs größte Jugendsozialaktion von Katholischer Jugend, youngCaritas und Hitradio Ö3 geht in die 9. Runde. Anmeldung ab sofort auf www.72h.at möglich.

Wien (OTS) - „Challenge your Limits“ heißt es wieder im Oktober 2018 für tausende Jugendliche: Sie arbeiten zeitgleich in ganz Österreich mit viel Power und Kreativität 72 Stunden lang in sozialen Projekten und reißen im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen nieder. „72 Stunden ohne Kompromiss“ wird von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3 veranstaltet. Die Aktion findet alle zwei Jahre, dieses Mal vom 17. – 20. Oktober 2018, statt.

„Bei ‚72 Stunden ohne Kompromiss‘ geht es heuer unter dem Motto ‚Challenge your Limits‘ speziell darum, über den Tellerrand zu schauen, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen, in ungewöhnliche Lebenswelten einzutauchen und Menschen am Rande der Gesellschaft zu unterstützen“, erklärt Sophie Matkovits, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich, und weiter: „Wir wollen, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammenrückt und vor allem soziale Grenzen überwunden werden.“

Caritas Präsident Michael Landau dazu: „Es ist großartig, wie sich bei ‚72 Stunden ohne Kompromiss‘ Jugendliche auf Begegnungen mit Menschen in Not und herausfordernde Lebenssituationen einlassen. Ich wünsche allen Jugendlichen, dass sie offen und mit Freude ans Werk gehen und daraus ein tieferes Verständnis für unterschiedliche Lebensrealitäten mitnehmen. Dies ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und den sozialen Frieden und Zusammenhalt in unserem Land.“

Aktion stärkt soziales Engagement von Jugendlichen

Ziel der Sozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist es, jungen Menschen die Rahmenbedingungen für eine sinnvolle und für die Gesellschaft wertvolle Hilfe zu bieten. Sie erleben durch die Bewältigung der gestellten Aufgaben ganz konkret, dass ihr Handeln etwas bewirkt, dass jede und jeder die Welt ein klein wenig verbessern kann.

„Unsere Heldinnen und Helden sind immer ganz begeistert von der Energie des Projekts. Sie erfahren, wie wertvoll es ist zu helfen und wie viel zurückkommt, wenn man gibt“, so Matkovits. Gleichzeitig soll die Sozialaktion zeigen, was in Jugendlichen steckt und junge Menschen und ihr soziales Engagement in den Mittelpunkt stellen.

Als Multiplikator für dieses Engagement wirkt auch heuer wieder das Hitradio Ö3: Weckermoderator Robert Kratky freut sich schon drauf, Jugendgruppen im ganzen Land zu besuchen und ihren Einsatz und ihre Erfahrungen 72 Stunden lang in ganz Österreich hör- und spürbar zu machen. „Ich erlebe dort immer wieder, wie die Leute da nicht lang rumreden, sondern einfach anpacken. Das ist Lebensfreude pur, Tatkraft und positives Denken – einfach motivierend für uns alle!“

Anmeldung ab sofort möglich

Ab sofort können sich Einzelpersonen im Alter von 14 bis 25 Jahren, Jugendgruppen, Schulklassen, Lehrlinge und JugendleiterInnen auf der Projektwebseite www.72h.at für die Aktion anmelden.

Auch die Einreichung von Projekten, die die Jugendlichen im Rahmen von „72 Stunden ohne Kompromiss“ umsetzen sollen, ist über die Homepage www.72h.at möglich.

