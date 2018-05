Theater-Vortrag am 3. Mai im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - Der Journalist und Buch-Autor Heiner Boberski ist promovierter Theaterwissenschaftler und hält am Donnerstag, 3. Mai, ab 19.00 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Bühne frei für Hietzing. Die bedeutende Rolle des 13. Bezirks in der Wiener Theatergeschichte“. Schauplatz der Veranstaltung ist der Saal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Nach dem Referat hat Boberski ein offenes Ohr für Fragen der Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Museum werden erbeten. Auskünfte zum Vortrag über den Themenbereich „Theater in Hietzing“:

Telefon 877 76 88 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ewald Königstein).

Heiner Boberski arbeitete lange Jahre für die Wochenzeitung „Die Furche“ und für die Tageszeitung „Wiener Zeitung“. Der Journalist hat wiederholt interessante Bücher veröffentlicht, darunter das Werk „Adieu Spaßgesellschaft. Wollen wir uns zu Tode amüsieren?“ (2004). Für sein publizistisches Wirken erhielt Boberski wiederholt Staatspreise. Informationen zum Vortragenden im Internet:

www.boberski.at/.

