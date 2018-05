Windkraft Simonsfeld erwirtschaftete 2017 ihr bestes Jahresergebnis

Höchste Stromerträge, höchster Umsatz, höchster Konzernüberschuss der Firmengeschichte.

Ernstbrunn (OTS) - Die Aktionäre der Windkraft Simonsfeld AG dürfen sich freuen: Das in Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, ansässigen Unternehmen veröffentlichte seinen Geschäftsbericht mit dem höchsten Umsatz und dem höchsten Konzernüberschuss der Unternehmensgeschichte.

2017: 464 Millionen kWh und ein Umsatzplus von 18,3%

Das Windjahr 2017 lag deutlich über dem langjährigen Durchschnitt und ermöglichte der Windkraft Simonsfeld ihre Stromproduktion auf 464 Millionen kWh zu steigern. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem besten Produktionsergebnis der Firmengeschichte lieferten auch die beiden Windparks Simonsfeld II und Rannersdorf II, die erstmals ein volles Betriebsjahr zum Jahresertrag beitrugen. Mit 37,5 Millionen € lag der erzielte Jahresumsatz 18,3% über dem Geschäftsjahr 2016.

Konzernüberschuss klettert auf 5,9 Mio €

Im Vorjahr erwirtschaftete die Windkraft Simonsfeld Gruppe ihr bislang bestes Konzernergebnis: Der erzielte Konzernüberschuss stiegt auf 5,9 Millionen €. Das entspricht einer Steigerung von 4,2 Mio. € im Vergleich mit dem Ergebnis des Jahres davor. Ausgezeichnete Winderträge, günstige Finanzierungskosten und eine verlässliche Planung der Ausgabenpositionen sind die Hauptfaktoren dieses erfreulichen Ergebnisses.

2018: 13 neue Windkraftanlagen

Die Windkraft Simonsfeld steht im laufenden Geschäftsjahr vor einem der größten Wachstumsschritte ihrer Unternehmensgeschichte: Bis zum Jahresende werden 13 zusätzliche Windkraftwerke in den bereits bestehenden Windparks Kreuzstetten, Dürnkrut und Hipples errichtet. Damit erhöht das Unternehmen seine Produktionskapazität um 23 % - was sich ab 2019 positiv auf die Erträge des Ernstbrunner Windstromerzeugers auswirken wird.

Der Geschäftsbericht 2017 der Windkraft Simonsfeld kann auf www.wksimonsfeld.at unter Investieren/Geschäftsberichte downgeloadet werden.

Über die Windkraft Simonsfeld

Die Windkraft Simonsfeld AG betreibt 78 Windkraftwerke in Österreich und zwei in Bulgarien. 2018 wird das Unternehmen 13 neue Windkraftwerke installieren. Die Stromproduktion des Unternehmens liegt nach diesem Wachstumsschritt in einem durchschnittlichen Windjahr bei rund 540 Millionen kWh Windstrom. Diese Menge entspricht dem Verbrauch von rund 135.000 Haushalten. 1.900 Personen sind an dem Weinviertler Windstromerzeuger beteiligt. An der Windkraft Simonsfeld AG können Sie sich beteiligen.

