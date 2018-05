Werner Wutscher ist neuer Vorsitzender des Universitätsrats der Universität Klagenfurt

Stellvertretende Vorsitzende ist Gabriele Anderst-Kotsis - Beide wollen als Doppelspitze in Zukunft eng zusammenarbeiten

Klagenfurt (OTS) - In der Sitzung vom 27.04.2018 wurde Werner Wutscher zum Vorsitzenden des Universitätsrats gewählt. Die Wahl erfolgte jeweils einstimmig.



Der neue Universitätsrat konstituierte sich bereits am 09. April 2018. Als siebtes Mitglied war Hermann Kopetz (emer. Universitätsprofessor für Real-Time Systems an der TU Wien und Gründer der TTTEch AG) in das Gremium gewählt worden. Die weiteren Mitglieder des Klagenfurter Universitätsrats sind Brigitta Busch (ehem. Universitätsprofessorin für angewandte Sprachwissenschaft an der Universität Wien), Stefan Perner (Universitätsprofessor für Zivilrecht und Leiter der Abteilung für Finanzmarktrecht an der JKU Linz), Gundel Perschler (Associate Partner bei Blue Minds Solution GmbH) und Bernd Stöckl (Primarius an der Abteilung für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Klinikum Klagenfurt).

Die Vorsitzenden

Werner Wutscher ist gebürtiger Wolfsberger, war 14 Jahre lang Beamter, unter anderem sieben Jahre Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium. 2007 trat er als Vorstand in den Rewe-Konzern ein, wo er unter anderem für Finanzen, Strategie und Personal zuständig war. Seit 2013 ist er Founder und Managing Director von New Venture Scouting und stellt als Business Angel Start-ups Geld und Know-how zur Verfügung. Werner Wutscher hat ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz absolviert und einen Master in Public Administration an der Harvard Kennedy School abgeschlossen. Gabriele Anderst-Kotsis ist seit 2002 Professorin für Informatik am Institut für Telekooperation an der Universität Linz. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik habilitierte sie sich im Jahr 2000 für das Fach Informatik an der Universität Wien. Gabriele Anderst-Kotsis war lange Zeit Vizerektorin für Forschung an der JKU Linz und Vorsitzende des „Forum Forschung“ der Österreichischen Universitätenkonferenz. Sie ist Mitglied der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG), Distinguished Scientist der Association for Computing Machinery (ACM) sowie Vizepräsidentin und Europa-Koordinatorin des ASEA-UNINET-Kooperationsnetzwerkes.

Zukunftsweisende Zielsetzung

Der Universitätsrat will sich in Zukunft mit ganzer Kraft dafür einsetzen, die fortschreitende Entwicklung der Universität Klagenfurt zu unterstützen. Nach dem Erfolg der AAU im globalen QS-Ranking „Top 50 Under 50“ soll die Universität Klagenfurt zu einer der besten jungen Forschungs- und Lehreinrichtungen in Europa heranwachsen. Der neue Vorsitzende Werner Wutscher freut sich auf seine Aufgabe: „Mit ihren breit aufgestellten Forschungskompetenzen ist die Universität Klagenfurt bestens dafür gerüstet, eine führende Rolle bei der aktiven Gestaltung der technischen und gesellschaftlichen Transformationen im Digital Age auszufüllen. Ein besonderes Ziel ist es, mit kreativem Engagement die Entrepreneure von morgen zu unterstützen.“

