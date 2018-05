Margareten: Musik von Ella Deer und Princesse Angine

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ stellt im Rahmen der Reihe „Frauen:Musik“ beachtenswerte Tonkünstlerinnen vor. Für das nächste Konzert im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) hat der Projekt-Initiator, Koordinator und Moderator Robert Fischer die österreichische Sängerin, Musikerin und Liedschreiberin Ella Deer und das internationale Quartett „Princesse Angine“ verpflichtet. Am Freitag, 4. Mai, interpretiert Ella Deer gefühlvolle Eigenkompositionen in englischer Sprache. Laut Angaben der Organisatoren hört das Publikum von der Damen-Combo „Princesse Angine“ an diesem Abend „gesungene Geschichten und erzählende Lieder“. Konzert-Beginn: 19.30 Uhr. Einlass: 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das „Aktionsradius Wien“-Team ersucht die Zuhörerschaft um Spenden. Mehr Informationen: Telefon 332 26 94.

Leiterin des Musik-Projekts „Princesse Angine“ ist die aus Russland stammende und in Wien ansässige „Allround-Künstlerin“ Xenia Ostrovskaja. Die Gruppe (Gesang, Violine, Viola, Cello) spielt Eigenkompositionen in russischer Sprache. Neben den tiefsinnigen Texten ist die melodiöse Umrahmung mit Einflüssen aus Rock, Jazz und Klassik besonders reizvoll. Nähere Auskünfte zu dem „Doppel-Konzert“ bekommen Interessierte via E-Mail: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Lokal „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

Sängerin Ella Deer:

www.facebook.com/elladeer/

Quartett „Princesse Angine“:

www.facebook.com/princesseangine

