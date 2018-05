Vorausinfo: 16-jähriger Schüler verletzt 14-Jährigen mit Messer schwer

Wien (OTS) - Am 02. Mai 2018, um circa 07:45 Uhr, ist es vor einer Schule in der Vinzenzgasse zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Hintergrund dürfte eine Diskussion über Geld gewesen sein. Der 16-jährige Tatverdächtige attackierte seinen 14-jährigen Kontrahenten, der von ihm Geld verlangt hatte, mit einem Messer und fügte ihm einen Bauchstich zu. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Der 14-Jährige wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Das Landeskriminalamt, Außenstelle West, führt die Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.

