ASFINAG: Sperre A 4 Richtung Wien ab Knoten Schwechat

Ableitung beim Flughafen auf die B9 Hainburger Straße

Wien (OTS) - Aus derzeit ungeklärter Ursache hat sich gegen 9 Uhr auf der A 4 Ost Autobahn in Fahrtrichtung Wien, kurz vor dem Knoten Schwechat, ein Unfall mit zwei Pkw und einem Sondertransport-Fahrzeug ereignet. Die Einsatzkräfte und die ASFINAG Traffic Manager sind vor Ort. Der nachfolgende Verkehr wird in Fahrtrichtung Wien über den Flughafen auf die B9 Hainburger Straße abgeleitet. Alle Fahrzeuge zwischen der Abfahrt Flughafen und dem Knoten Schwechat werden derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperre der A 4 Richtung Wien wird noch rund eine Stunde dauern.

