Musikmarkt 2018 bringt Swing auf Wiens Märkte

Gratis Open Air Konzerte an allen Wochenenden im Mai

Wien (OTS) - Swing auf Wiens Märkten! Die Basis.Kultur.Wien bringt an allen Mai-Wochenenden im Rahmen des Musikmarkts MusikerInnen & Bands unplugged auf acht Wiener Märkte – bei freiem Eintritt.

Die Marktplätze werden dabei zu temporären Bühnen und zum Schauplatz der unendlichen musikalischen Vielfalt, die in Wien aufeinandertrifft. Zum zehnten Geburtstag steht der Musikmarkt heuer ganz im Zeichen des Swing – frei nach dem Motto: It don´t mean a thing, if it ain´t got that Swing! „Ich freue mich sehr auf musikalische Bereicherung auf unseren Märkten, die für mich viel mehr sind als nur Nahversorger. Sie sind Orte der Begegnung und des Miteinanders – und Musik ist dafür bestens geeignet“, so für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima. „Beim Musikmarkt steht das akustische Musikerlebnis am Marktplatz und die gemeinsame Begegnung und unmittelbare Interaktion aller Teilnehmenden im öffentlichen Raum im Vordergrund“, erörtert Basis.Kultur.Wien Geschäftsführerin Monika Erb den besonderen Charakter der Konzert-Reihe.

Mit Top Bands zurück in die goldene Ära des Swing

Die BesucherInnen reisen gemeinsam mit den hochkarätigen Bands zurück in die Ära von Benny Goodman, Glen Miller und Ella Fitzgerald, in eine Zeit als die Menschen im schwungvollen Takt des Swinging Jazz tanzten und als Petticoats, knallrote Lippen und Hochsteckfrisuren das Straßenbild prägten. Und natürlich darf auch auf den Marktplätzen das Tanzbein geschwungen werden! Mit dabei sind in diesem Jahr Doro, Pete & Jules, The Reveilles, Belle Affaire, Vila Madalena Extended, Piccadilly Onions Trio, Some like it hoP, trio trio! und dem Sugar Daisy´s Hot Club. Für kulinarische Genüsse sorgen die vielen Köstlichkeiten der Marktstände und Lokale.

Alle Infos zu Programm und Terminen gibt es auf www.basiskultur.at

Programm

o Freitag, 4. Mai (11-13 Uhr): 1., Biobauernmarkt Freyung

o Doro, Pete & Jules (11 Uhr)

o Belle Affaire (12 Uhr)

o Samstag, 5. Mai (11-13 Uhr): 18., Kutschkermarkt

o Vila Madalena Extended (11 Uhr)

o Some like it hoP (12 Uhr)

o Freitag, 11. Mai (11-13 Uhr): 3., Rochusmarkt

o Piccadilly Onions Trio (11 Uhr)

o The Reveilles (12 Uhr)

o Samstag, 12. Mai (11-13 Uhr): 12., Meidlinger Markt

o trio trio! (11 Uhr)

o Belle Affaire (12 Uhr)

o Freitag, 18. Mai (11-13 Uhr): 6., Naschmarkt

o Piccadilly Onions Trio (11 Uhr)

o Doro, Pete & Jules (12 Uhr)

o Samstag, 19. Mai (11-13 Uhr): 21., Floridsdorfer Markt

o Vila Madalena Extended (11 Uhr)

o Sugar Daisy´s Hot Club (12 Uhr)

o Freitag, 25. Mai (11-13 Uhr): 16., Brunnenmarkt

o The Reveilles (11 Uhr)

o Some like it hoP (12 Uhr)

o Samstag, 26. Mai (11-13 Uhr): 15., Schwendermarkt

o trio trio! (11 Uhr)

o Sugar Daisy´s Hot Club (12 Uhr)

