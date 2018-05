I AM HARDSTYLE AUSTRIA - 09.05.2018 Marx Project, Marx Halle Wien

Wien (OTS) - Hardstyle ist mehr als nur ein Musikgenre. Es ist eine Sprache, die wir alle sprechen. Ein Klang, der Emotionen verstärkt. Hardstyle erklärt wer du wirklich bist....es definiert dich!

Nach einer tollen ersten Ausgabe im März 2017 freuen wir uns, dass I AM HARDSTYLE nach Österreich zurückkehrt! Am 09. Mai 2018 wird das Wiener MARX PROJECT in der MARX HALLE wieder zum Mekka der Hardstyle Fans im ganzen Lande.

Für den Besuch in Österreich wurden keine Kosten und Mühen gescheut um ein fantastisches Line up auf die Beine zu stellen. Mit dabei BRENNAN HEART, RAN-D, Frequencerz, Code Black, TNT AKA Technoboy & Tuneboy und viele viele mehr!

Auch in der einzigartigen Location bleiben keine Wünsche offen. Seit Anfang 2016 läuft das Marx Project als einzigartiger POP-UP CLUB im Herzen von Wien. Einst als Rinderhallen geführt, wurden Teile der Marx Halle komplett umgebaut und mit einer massiven Licht- und Laseranlage, mit einer hochauflösenden LED Wall und mit einer der besten Sound Systeme weltweit ausgestattet. Das Ergebnis ist eine beeindruckende neue Location, in der zahlreiche DJ Größen bereits performed haben.

BE PART OF THE EVENT AND #DEFINE YOURSELF

Mehr Infos gibt’s unter www.iamhardstyle.at

LINE UP

BRENNAN HEART

RAN-D

FREQUENCERZ

CODE BLACK

TNT AKA TECHNOBOY & TUNEBOY

SUB ZERO PROJECT

BLADEMASTERZ

SUB SONIK LIVE

REBOURNE B2B GALACTIXX

SCALE

HOSTED BY MC VILLIAN

Einlass/Beginn: 20.00 Uhr

TICKETS

VVK: EUR 39,90 (zzgl. Gebühren)

VVK VIP: EUR 79,90 (zzgl. Gebühren) – Beinhaltet VIP Area, VIP Bar, VIP Fast Lane und VIP Surprise

Tickets erhältlich in:

allen Geschäftsstellen von oeticket unter 01/96096 bzw. www.oeticket.com.

Eventjet unter https://zen.eventjet.at/shop/event/10104

Im VAZ St.Pölten (3100 St.Pölten, Kelsengasse 9, Mo-Fr: 9-17 Uhr, ticket@nxp.at)



VENUE

Marx Project

Karl Farkas Gasse 19

1030 Wien

www.marxproject.com

I AM HARDSTYLE AUSTRIA

Datum: 09.05.2018, 20:00 - 23:55 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.iamhardstyle.at

