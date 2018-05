SoHo Simmering – Mit Wiener Fiaker und Forderung nach EHE FÜR ALLE beim 1. Mai Zug mit dabei

SoHo Simmering setzt ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Wien (OTS) - Angeführt vom Zeiselwagen mit „Fiaker-Baron“ Wolfgang Fasching am Kutschbock zogen die Mitglieder der SoHo Simmering vom 11. Bezirk auf den Wiener Rathausplatz, um bei der Kundgebung zum 1. Mai teilzunehmen.

Die SoHo Simmering arbeitet als österreichweit einzige Organisation auf Bezirksebene für die Gleichberechtigung und die Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Vorstadt, im Fokus steht aktuell die Forderung nach dem Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe.

Dazu die Vorsitzende der SoHo Simmering Isabella Willrader: „Die Liebe ist doch das schönste Geschenk zwischen zwei Menschen! Daher müssen alle das gleiche Recht haben, ihre Liebe mit einem Eheversprechen zu besiegeln. Es macht mich sehr traurig, dass dieses Selbstverständnis fehlt und wir uns für dieses Thema überhaupt noch stark machen müssen.“

Dr. Harald Troch, Nationalratsabgeordneter, Menschenrechtssprecher der SPÖ und Vorsitzender der SPÖ-Simmering appelliert an die Regierungsparteien: „Der Österreichische Verfassungsgerichtshof hält das Verbot der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eindeutig für diskriminierend. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention fordert ein Ende der Benachteiligung. Ebenso besagen das Österreichische Staatsgrundgesetz und die Bundesverfassung in aller Klarheit, dass vor dem Gesetz alle Staatsbürger gleich sind. Die überwiegende Mehrheit der ÖsterreicherInnen befürwortet die Öffnung der Ehe. Also worauf warten denn die Regierungsparteien noch? Das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe darf nicht länger verschleppt werden!“

Beistand kommt auch von „Fiaker-Baron“ und SWV Simmering Vorsitzenden Wolfgang Fasching: „Dem SWV Simmering sind Benachteiligungen jeder Art – ganz egal, ob für kleine Unternehmen oder für Homosexuelle – ein Dorn im Auge. Wir kämpfen gegen Ungerechtigkeiten und unterstützen daher die Forderung nach der ‚Ehe für Alle‘“.

Die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer kamen vor dem Abmarsch vor dem Ekazent Simmering noch zu einem gemeinsamen Foto zur Unterstützung der Anliegen sowie der Forderung nach der Ehe für Alle zusammen.

Anschließend setzte sich der 1. Mai-Zug, angeführt von der Vorsitzenden der SoHo Simmering Isabella Willrader, in Bewegung Richtung Innenstadt. Während des Marsches und bei der Kundgebung selbst wurden die Fahnen der SoHo Simmering kräftig geschwungen.

Schon fleißig die Werbetrommel gerührt, haben die Mitglieder der SoHo Simmering bereits jetzt für den 1. Simmeringer Regenbogenball. Dieser Ball findet am Samstag, den 1. Juni 2019 im Schloss Neugebäude statt – zwei Wochen vor der europäischen Regenbogenparade am 15. Juni 2019. Organisiert wird der Ball vom Ballkomitee Simmering und des Rote-Herzen-Balls.

Über die SoHo Simmering

Die SoHo Simmering ist die Themensektion der SPÖ Simmering für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Wiener Vorstadt. Die SoHo Simmering ist österreichweit die einzige Organisation auf Bezirksebene für diese Anliegen.

http://simmering.spoe.at/soho/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ortrun Gauper

AGGURAT Communications Advisors GmbH

T: +43 1 934 66 40 400

E: o.gauper @ aggurat.com