In Feierstimmung mit SWITCH OFF!

WEB-STYLE und MARIVA im Duett

Tirol (OTS) - Das Mieminger Plateau ist seit zwanzig Jahren Nährboden für die besten Ideen der Design- und Werbeagentur WEB-STYLE. Nach einem Digital-Detox-Abenteuer mit SWITCH OFF! von der Autorin Monika Schmiderer, wurde die Agenturchefin Maria Thurnwalder ermutigt ihre Leidenschaft und ihr Können in MARIVA Künstler- und Eventagentur zu gießen. Seit 2018 nun im Duett MARIVA und WEB-STYLE, unterstützt MARIVA KünstlerInnen wie Gail Anderson im Marketing, Management- und Vermittlungsbereich und organisiert Veranstaltungen mit Charme und Einzigartigkeit.



Es darf gefeiert werden! Die web-stylerInnen rund um Edi und Maria Thurnwalder laden zum ersten Event ein.



SWITCH OFF! der live talk zum Buch, mit Monika Schmiderer,

am Donnerstag 17.05.2018 | 19:00 Uhr Gemeindesaal Mieming.

Tickets sind im Vorverkauf und für web-style-Kunden günstiger unter www.web-style.at



SWITCH OFF! der live Talk zum Buch

Wir fühlen nicht mehr, wir liken. Wir leben nicht mehr wir sharen. Höchste Zeit die Reißleine zu ziehen!



Im heiteren und berührenden Live-Talk SWITCH OFF! führt die Autorin Monika Schmiderer das Publikum in das erste und einzige 14-Tage-Digital-Detox-Abenteuer.

WEB-STYLE & MARIVA laden ein

Datum: 17.05.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Obermieming 175, 6414 Mieming, Österreich

Url: https://www.web-style.at/switchoff.html

Tickets zu SWITCH OFF! VVK: € 12,- | Ermäßigung für: web-style Kunden Jetzt Karten sichern!

Rückfragen & Kontakt:

web-style Design- und Werbeagentur

Maria Thurnwalder

+4369913410068

info @ mariva.at

Barwies 303 c, 2