Durch 25 Mio. USD abgesicherte Kryptowährung basierend auf farbigen Diamanten startet Blockchain

Palm Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Argyle Coin ist stolz, die Fertigstellung seiner/s ersten primären Blockchain und Token bekannt geben zu können. Mr. Jose A. Aman, einer der umsatzstärksten Großhändler für so genannte farbige Diamanten in Südflorida, hat in Partnerschaft mit den Entwicklern von Ideofuzion einen Token erstellt, der eine Plattform für den Handel mit farbigen Diamanten mit Anlagebonität verspricht. Basierend auf der Leistungsfähigkeit von Blockchain plant Argyle Coin die Nutzung der Sicherheit, Dezentralisierung und Leistungsmerkmale, die diese Technologie möglich macht, zur Bereitstellung einer sicheren und robusten Umgebung für die Erfassung der kleinsten Details von Diamantsteinen. Auf dieser Grundlage kann eine lückenlose Kontrollkette direkt vom Bergwerk über Großhändler bis zu Vertriebs- und Einzelhändlern gewährleistet werden.

Argyle Coin basiert auf der Ethereum-Blockchain mit dem Auftrag, ohne Inanspruchnahme einer externen Behörde ein für das System nachprüfbares und grundlegendes digitales Vertrauen zu schaffen.

http://www.argylecoin.com

