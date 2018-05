Scrum-Erfinder Dr. Jeff Sutherland hält Keynote-Rede auf der Postgres Vision 2018

Boston (ots/PRNewswire) - Jeff Sutherland, Ph.D., der Mitbegründer von Scrum und Gründer von Scrum@Scale wird auf der Postgres Vision 2018 eine Keynote-Rede halten. Die Postgres Vision 2018, das wichtigste Event der Datenbankbranche, das sich dediziert den Einsatzmöglichkeiten von Postgres für die Herausforderungen der digitalen Geschäftswelt widmet, findet am 5. und 6. Juni 2018 im Royal Sonesta Hotel in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts statt.

Sutherland ist der Gründer und Chairman von Scrum Inc. (https://www.g lobenewswire.com/Tracker?data=roTo-Nt7IsQ79fg1E-D_6-Q4_Kl9KACUWIYBHpf vbUo4B-4XXbo4xpNYaBd3F5bdmZUqfpubbyng60xRc7f8wQ==), die weltweit führende Autorität für und der Premium-Anbieter von Scrum, der außerdem Schulungs-, Beratungs- und Coaching-Leistungen für Scrum bereitstellt. Das Unternehmen hat bereits hunderte Organisationen von Fortune 100 Unternehmen bis zu Startups dabei unterstützt, sich grundlegend neu aufzustellen, um eine drastische Erhöhung der Produktivität und des Wachstums zu erzielen.

Scrum ist heute das Vorgehensmodell für agile Softwareentwicklung mit der weitesten Verbreitung. Scrum@Scale ist ein verschlanktes Vorgehensmodell, das die Vorteile und Produktivität eines einzelnen Scrum-Teams auf eine gesamte Organisation erweitert. "Technologie führt zu einer Umgestaltung von Industrien auf jeder einzelnen Ebene einer Organisation", erläuterte Sutherland. "Mit Agilität als Dreh-und Angelpunkt der Innovation müssen Organisationen die Prinzipien, Prozesse und Technologien annehmen, die nicht nur funktionieren, sondern für die jeweilige Organisation am besten geeignet sind. Stakeholder erwarten nichts weniger." Sutherland fügte hinzu: "Die Postgres Vision bietet für die Erkundung dieser Ideen einen wirklich passenden Austragungsort."

In seiner Keynote-Rede mit dem Titel Scrum at Scale wird Sutherland auf Agilität im Zeitalter der Cloud auf die effiziente Koordination einer unbegrenzten Anzahl von Scrum-Teams eingehen. Er wird außerdem erläutern, wie durch die Bestimmung des "kleinstmöglichen Maßes an Bürokratie" einer Organisation die Produktivität gesteigert und Projekte vorangetrieben werden können.

Sutherland wird außerdem Erkenntnisse aus seinem Buch Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time teilen und nach der Rede Exemplare des Buches signieren.

Sutherland implementierte die Prinzipien von Scrum erstmalig in seiner Rolle als Vice President für Advanced Systems und Geschäftsführer des ATM-Geschäftsbereichs einer Bankgesellschaft. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn hielt er operative Rollen als CEO, Vice President of Engineering oder Chief Technology Officer bei 11 Softwareunternehmen inne.

Das Postgres Vision Programm (http://postgresvision.com/) beinhaltet Keynote-Sessions, Informationspanels und Präsentationen mit inhaltlichen Schwerpunkten, die sowohl auf die Anforderungen von Entscheidungsträgern in der Wirtschaft als auch auf die von technologischen Problemlösern eingehen. Die unter dem Motto "Postgres in der Cloud" stehende Postgres Vision 2018 bietet eine Reihe von Präsentationen, die es Organisationen ermöglichen werden, Strategien für die Verlagerung von Datenbanken in die Cloud und das Management von Datenbank in der Cloud vorzubereiten. Weitere Themen umfassen die Migration von Legacy-Datenbanksystemen, die Einführung von Database-as-a-Service (DBaaS)-Lösungen, die Integration von Agility-Frameworks und DevOps-Methoden sowie neue Postgres-Funktionen.

Besuchen Sie die Website Postgres Vision 2018 (http://bit.ly/PGVISION), um weitere Informationen zu erhalten und sich anzumelden (http://bit.ly/2CMh3wV).

Informationen zu Postgres Vision

Postgres Vision konzentriert sich auf die aktuelle und zukünftige Nutzung von Postgres and damit verbundener Open Source-Datenmanagementsysteme. Das einzigartige Event bietet Einblicke von Koryphäen aus Technologie und Wirtschaft, Anwendungsfälle aus dem Bereich der Fortune 500, einen Überblick über das Open Source-Ökosystem und langfristige Prognosen von Branchenlegenden. Die Postgres Vision 2018 Konferenz, unter dem Thema "Postgres in der Cloud", findet am 5. und 6. Juni im Royal Sonesta Hotel in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts statt. Aktuelle Updates finden Sie unter www.PostgresVision.com.

