Suche nach Jugendlichem

Wien-Donauinsel: Suche nach Jugendlichem

Wien (OTS) - Am heutigen Tag ist gegen 13.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Mehrere Jugendliche haben angegeben, dass sie mit einem Tretboot in der Alten Donau unterwegs waren und eine männliche Person im Wasser gesehen hätten. Plötzlich sei diese Person untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Sofort wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Die Polizei sucht zu Land, Luft und Wasser sowie in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, der Wiener Berufsrettung und dem ÖAMTC nach der abgängigen Person.

