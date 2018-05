Häupl am 1. Mai: Ich bin bei euch und ihr seid in meinem Herzen

USP der Sozialdemokratie ist der Zusammenhalt und das Miteinander

Wien (OTS/SPW) - In seiner letzten Rede als Bürgermeister der Stadt Wien zum Tag der Arbeit am Wiener Rathausplatz betonte Dr. Michael Häupl, dass die Menschen die Sozialdemokratie nun mehr denn je brauchen. „Das Gespenst des Populismus, welches durch ganz Europa zieht, ist erschreckend. Aber seid euch sicher, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokratien wehren uns dagegen.“



Häupl hielt fest, dass die SPÖ einen ganz entscheidenden Unterschied zur schwarz-blauen Bundesregierung darstellt: „Dem sehr kalten neuen Wind im Bundeskanzleramt, der Menschen gegen einander ausspielt, stellen wir den Zusammenhalt und das Miteinander entgegen. Das ist unser USP. Und es ist entscheidend für die Menschen in diesem Land.“

„Setze mich auch weiterhin für meine sozialdemokratischen Prinzipien ein"

Dass die Wienerinnen und Wiener auch mit einem weinenden Auge auf den Rathausplatz kamen, um den jahrzehntelangen Bürgermeister ihrer Stadt zu verabschieden, zeigte der minutenlange Applaus für Michael Häupl. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wieviel Lob man im Leben ertragen kann“ scherzte der scheidende Bürgermeister in Anlehnung an Bruno Kreisky.

Häupl betonte, er sei dankbar, dass er jede Minute in den letzten Jahren mit der sozialdemokratischen Bewegung gegen die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft kämpfen durfte. „Seid versichert, ich werde künftig nicht unpolitisch. Ich setze mich auch weiterhin jeden Tag für meine sozialdemokratischen Prinzipien ein. Ich bin bei euch und ihr seid in meinem Herzen.“ (Schluss) tw



