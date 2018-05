Die Wiener Vorlesungen gehen in die Bezirke

Wien (OTS) - Das Dialogforum der Stadt Wien lädt im Mai gleich zweimal zur Auseinandersetzung mit Menschenrechten in die Bezirke ein:

„Journalismus und Verteibung“ RadioKulturhaus, Donnerstag 3. Mai 2018, 19 Uhr

Am 3. Mai wird im Rahmen der Wiener Vorlesung „Journalismus und Vertreibung“ der Ari-Rath-Preis für kritischen Journalismus an Alexandra Föderl-Schmid verliehen. Der Preis zeichnet Journalistinnen und Journalisten aus, die sich in ihrer Arbeit um eine kritische und der Wahrung der Menschenrechte verpflichtete Berichterstattung über Flucht, Vertreibung und Asyl in hervorragender Weise verdient gemacht haben.

Andreas Mailath-Pokorny, Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und Sport wird zur Veranstaltung begrüßen, die Laudatio hält Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Preisträgerin Alexandra Förderl-Schmid, Franz Vranitzky, Gertraud Auer Borea d’Olmo (Vorsitzende der Preis-Jury) und Anna Thalhammer (Die Presse) statt.

„Menschenrechte in Würde“, Weitsicht am Cobenzl, Samstag 5. Mai 2018, 16.30 Uhr

In Kooperation mit der Wiener Woche der Würde, die dieses Jahr das erste Mal stattfindet, setzt sich die Wiener Vorlesung mit den Themen Menschenwürde und Menschenrechte auseinander. Eine Reihe von Veranstaltungen und hochkarätigen RednerInnen soll den Begriff der „Würde“ in die öffentliche Wahrnehmung rücken und so definieren, dass er eine auch im täglichen Leben anwendbare Bedeutung bekommt.

Nach einleitender Begrüßung durch den Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und Sport Andreas Mailath-Pokorny, wird Professor Manfred Nowak, wissenschaftlicher Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights in Venedig, in seinem Vortrag der Frage des Verhältnisses von Menschenwürde und Menschenrechten nachgehen.

Die Wiener Vorlesungen 2018

Die Wiener Vorlesungen setzen seit drei Jahrzehnten Impulse für Diskussionen und Auseinandersetzung zu gesellschaftsrelevanten Fragen. In diesem Jahr hat sich das Wissenschaftsformat neu positioniert und die Vorlesungen erstmalig unter ein Jahresthema – Demokratie in Österreich, 100 Jahre Republik – gestellt. Im Zuge der Neupositionierung finden neben den großen Veranstaltungen im Wiener Rathaus die Wiener Vorlesungen mit verschiedenen Kooperationspartnern auch in den Bezirken statt. Aktuelle und gesellschaftspolitische Fragen stehen dabei im Vordergrund, um damit ein breiteres Publikum zu erreichen. Als lebendiges und innovatives Wissenschaftsformat der Stadt Wien wird die Wiener Bevölkerung eingeladen, hochkarätige Experten sowie Nachwuchstalente aus unterschiedlichsten Bereichen zu live zu erleben.

Mehr Informationen zum Programm der Wiener Vorlesungen unter www.wienervorlesungen.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alfred Strauch

Mediensprecher Stadtrat Kultur, Wissenschaft & Sport

Tel.: +43 1 4000 81169

alfred.strauch @ wien.gv.at



Stefanie Gratzer

Kulturabteilung der Stadt Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1080 Wien,

Telefon: +43 1 4000-84714

E-Mail: stefanie.gratzer @ wien.gv.at