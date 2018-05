AM 4. MAI IST KARLSTAG!

Das Fest der Kunst- und Kulturhäuser des Karlsplatzes

Wien (OTS) - Der Kunstplatz Karlsplatz feiert sich anläßlich des zehnten Karlstages mit einem einzigartigen und umfangreichen Programm. Die siebenstündige Karlsplatz-Megatour führt quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, das Zusteigen ist jederzeit unkompliziert möglich. Zahlreiche weitere Spezial-Führungen bei freiem Eintritt eröffnen neue Perspektiven und ein kultiges und speziell für den Kunstplatz Karlsplatz entwickeltes Stadtabenteuer von Nesterval („Struwwelpeter“) lädt zum spannenden Mitspielen ein.

Bereits am Nachmittag startet unter freiem Himmel das Fest am Teich vor der barocken Karlskirche mit einem vielfältigen Familienprogramm, ab 19 Uhr finden sich zwei echte Konzert-Highlights: Die junge Neo-Soul-Lady Soia wird mit ihrer Band genau die richtigen Grooves liefern, bevor des nächtens Wiens Gitarren-Legende Karl Ratzer mit seinem Trio den Karlsplatz in einen magischen Open Air Jazzclub verwandelt.

Alle Programminfos im Detail unter www.karlsplatz.org

Foto-Download:

Soia & Band (Credit: Maxwell Odero)

Karl Ratzer Trio (Credit: Jan Schäffner)

