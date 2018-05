Ischgl feierte spektakuläres Saisonfinale mit Helene Fischer

26.000 Wintersportler erlebten den Superstar mit Band vor spektakulärer Bergkulisse im Skigebiet.

Ischgl (OTS) - Mit dem Top of the Mountain Closing Concert in Ischgl beendete Helene Fischer am 30. April 2018 auf 2.320 Metern Seehöhe bei strahlendem Sonnenschein eine schneereiche Skisaison. Neuer Ischgl-Konzert-Rekord: 26.000 Wintersportler erlebten den Superstar mit Band vor spektakulärer Bergkulisse im Skigebiet.



Ein komplett ausgebuchtes Tal, herrlicher Sonnenschein, optimale Pistenbedingungen und eine bestens gelaunte Helene Fischer – beim Ischgl-Saisonfinale am 30. April blieben bei den 26.000 anwesenden Fans und Wintersportlern mit Konzertbeginn um 13 Uhr keine Wünsche offen. Bereits um 7 Uhr sicherten sich die ersten Fans auf dem Konzertgelände ihre Plätze in der ersten Reihe. Auf 2.320 Metern Höhe sorgte die aktuell erfolgreichste Sängerin Europas beim Top of the Mountain Closing Concert auf der legendären Idalp-Bühne mit Stimmgewalt und einem sensationellen, zweistündigen Open-Air Auftritt für ausgelassene Stimmung bei ihrem textsicheren Publikum. Helene Fischer und ihre neunköpfige Band performten ihre erfolgreichsten Songs wie „Herzbeben“, „Nur mit dir“, „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“, „Achterbahn“ und natürlich auch ihren Megahit „Atemlos durch die Nacht“. Als Hommage an das Gastgeberland Österreich überraschte die leidenschaftliche Skifahrerin gegen Ende des Konzerts mit dem Song „Heast as net“ von Hubert von Goisern. „Wir haben schon viele Bühnen bespielt, aber heute das war Gänsehaut pur! Ich konnte mich gar nicht sattsehen an diesem wunderschönen Panorama. Es war Wahnsinn“, zeigte sich Helene Fischer euphorisch. Wegen des großen Besucherandrangs musste zum zweiten Mal in der Geschichte der Top of the Mountain Closing Konzerte das Veranstaltungsgelände auf der Idalp erweitert werden. Das hatte bisher nur Robbie Williams beim Saisonfinale 2014 geschafft. Da bereits im Vorfeld Maßnahmen getroffen wurden, die Skifahrer großräumig umzuleiten, wurde der Skibetrieb während des Konzerts nicht beeinträchtigt. Die Ischgler Veranstalter freuten sich zum Saisonfinale nicht nur über 26.000 Wintersportler im Skigebiet, sondern auch über ein komplett ausgebuchtes Tal. „Mit diesem spektakulären Finale blicken wir auf eine erfolgreiche und schneereiche Wintersaison zurück. Wir sind stolz, dass wir unsere Gäste vom ersten bis zum letzten Tag mit besten Skibedingungen begeistern konnten und freuen uns schon jetzt auf die nächste Wintersaison“, so Andreas Steibl, Geschäftsführer Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Die Skisaison endet in Ischgl mit dem 1. Mai 2018.

