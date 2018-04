„Eurovision Song Contest“: Cesár Sampsons erste Probe in Lissabon Meet & Greet mit internationaler Presse

Wien (OTS) - „Wir schauen uns jetzt alle einzelnen Zutaten der Performance ganz genau an, bevor wir sie final zu einem großen Ganzen zusammenfügen.“ Heute, am Montag, dem 30. April 2018, stand er zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne in der Altice Arena in Lissabon: Cesár Sampson performte seinen Song „Nobody but You“ dreimal im Rahmen der ersten Probe. Danach wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance der österreichischen Delegation im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren. ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner:

„Ich bin schon sehr zufrieden mit der Umsetzung unseres Bühnenkonzepts. Es gibt noch einige Details, die wir anpassen möchten, aber ich bin mir sicher, dass das bis zur zweiten Probe am Donnerstag alles gut funktionieren wird.“

Cesár, der seine Performance auf einem Podest in 3,5 Metern Höhe über der Bühne beginnt, mit einem Augenzwinkern: „Ich habe mit Sicherheit die beste Aussicht in der Halle – sozusagen das Golden Ticket!“ Unterstützt wird Cesár Sampson auf der ESC-Bühne von fünf Backgroundsängern: Sandra Kurzweil, Rachelle Jeanty, Sunay Balkan, Ricardo Soler da Costa und Francisco Pereira.

Song-Contest-Chef Jon Ola Sand ließ sich Cesár Sampsons erste Performance nicht entgehen: „Österreichs Probe ist sehr gut abgelaufen. Ihr habt einen sehr starken Künstler mit einer ausgezeichneten Stimme und einer tollen Bühnenpräsenz. Die Performance auf dem Podest ist einfach spektakulär.“

Erstes „Meet & Greet“ im Pressezentrum:

Im Anschluss an Probe und Viewing steht das erste „Meet & Greet“ mit Pressevertretern auf dem Programm. Aktuelle Fotos sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Der weitere Fahrplan beim „Eurovision Song Contest“:

Donnerstag, 3. Mai:

Zweite Probe in Lissabon und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 6. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC18

Montag, 7. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 8. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13)

Donnerstag, 10. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Zweites Semifinale

Samstag, 12. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert die Finalisten des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Finale – die Live-Show 0.15 Uhr, live in ORF eins: „ZiB 24 spezial“ aus Lissabon

