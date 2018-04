W24-Stadtbarometer: Klare Zustimmung für Alkoholverbot am Praterstern

73% der Wienerinnen und Wiener halten die Maßnahme für sinnvoll

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit Unique Research unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Peter Hajek ein neues Instrument gestartet: das W24-Stadtbarometer.

Regelmäßig werden wir ab nun der Wiener Bevölkerung zu Grätzl- und Stadtthemen auf den Zahn fühlen.

Das erste Barometer befasste sich mit der derzeit aktuellsten Frage der Wiener Stadtpolitik, dem Alkoholverbot am Praterstern, folgende Ergebnisse wollen wir konkret präsentieren:

1. Auf die Frage: "Derzeit wird über Alkoholverbot am Praterstern diskutiert. Haben Sie davon gehört?“ antworten 89% der Wiener und Wiener mit „JA“. Damit steht das Thema ganz oben auf der Skala der Wahrnehmung in der Stadt.

2. 73% halten das Alkoholverbot für sehr bzw. eher sinnvoll, nur 25% für weniger oder gar nicht sinnvoll.

3. Zur Frage "Sollte die Regelung am Praterstern auch an anderen Brennpunkten in Wien eingeführt werden?“ gibt es mit 76% ebenfalls ein klares Pro-Votum, 22% lehnen ein Einführung der Maßnahme an anderen Orten ab.

(Grafiken im Anhang)

Zu diesem Themenbereich wird morgen ab 9.00 in W24-Live! sowie ab Mittwoch-Abend im täglichen Live-Format „24h Wien“ um 18.30 ausführlicher berichtet werden.

Methodik

Auftraggeber: W24

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Wahlberechtigte Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren

Stichprobengröße: 800 Befragte

Maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/-3,5%

Feldarbeit: 25. bis 30. April 2018

Über W24 – „Ich bin dabei“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Durch seine Nachrichtenkompetenz, seine Live- und vor Ort-Präsenz und seine aktuellen TV-Formate bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle Wienerinnen und Wiener. Mit mehr als 1,2 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 60.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.at zu sehen. Seit November 2016 ist W24 auch im Kabelnetz von kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf simpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

Social Media Kanäle: Twitter (@wien24), Facebook (/w24TV) und Instagram (@w24_tv)

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei.

Presseabteilung

T + 43 1 368 34 24 440

E medien @ w24.at