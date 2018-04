Hammerschmid: Rechenschieber statt WLAN und Laptops?

SPÖ-Bildungssprecherin kritisiert fehlende Infrastruktur: „Digitale Schule wird zur Farce“

Wien (OTS) - „Digitalisierung wird künftig wohl am Stundenplan stehen, aber ohne moderne Lehrmittel“, so SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid, das geht aus einer parlamentarischen Anfrage durch das Bildungsministerium hervor. Hammerschmid hat als ehemalige Bildungsministerin einen Kostenplan für die Umsetzung und Ausstattung der digitalen Schulen vorgelegt. „Leider ist davon nicht mehr viel übriggeblieben. Der Unterrichtsminister redet von der ‚Digitalen Schule‘, stellt den Schulen aber nicht die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung. Wieder einmal eine Farce der Bundesregierung“, so Hammerschmid und weiter: „bedauerlicherweise auf Kosten unserer Kinder“. ****

Die „Digitale Schule“ ist eine Mogelpackung, wie die Einführung der Deutschklassen. „Man stellt die Bevölkerung, in diesem Fall ganz besonders die Eltern, mit Marketingsprüchen ruhig, ohne die notwendige Substanz zu liefern“, so die SPÖ-Bildungssprecherin. Der Minister müsste einfach nur die von seiner Vorgängerin ausgearbeitete Gesamtstrategie umsetzen. „Es reicht nicht aus ein Fach einzuführen, ohne zeitgemäßes und vereinheitlichtes Equipment“, kritisiert Hammerschmid.

Man könne weder von den LehrerInnen noch von den SchülerInnen verlangen, Leistungen zu erbringen und mit dem „State of the Art“ mitzuhalten, ohne ihnen die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Als Sozialdemokratin stört Hammerschmid ganz besonders, dass damit Schule auch wieder ungerechter und ungleicher wird. „Digitale Schule ist demnach nur für jene, die es sich leisten können ihre Kinder mit Laptops und Tablets auszustatten, gut möglich“, so die SPÖ-Abgeordnete. „Chancen und Chancengleichheit zählen für diese Bundesregierung nicht, einen gleichberechtigten Zugang zu digitaler Bildung wird es nicht geben“, so die SPÖ-Abgeordnete abschließend. (Schluss) rm

