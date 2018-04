AVISO, 3.5.2018: SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr beim Südwind-Mittagsgespräch zu Frauenrechten und Entwicklungspolitik

Wien (OTS) - Frauen stehen weltweit vor unterschiedlichen Herausforderungen. Viele diese Herausforderungen ergeben sich aufgrund struktureller Benachteiligung. So könnten 90 Prozent aller Frauen, die jährlich an Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt sterben, gerettet werden. Beim Mittagsgespräch werden in lockerer Atmosphäre folgende Fragen diskutiert: Wie kann es sein, dass strukturelle Gewalt die Müttersterblichkeit beeinflusst? Warum sind frauenfeindliche Tendenzen weltweit zu erkennen? Welche entwicklungspolitischen Maßnahmen sollen getroffen werden? ****

Wann: Donnerstag, 3. Mai 2018 von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Wo: Noosh, Zieglergasse 29, 1070 Wien

Das Format Mittagsgespräch findet einmal im Monat als eine von vier Veranstaltungsreihen des Projektes "Südwind zu Gast im Noosh" statt. Dabei wird die Möglichkeit geboten, sich beim Mittagessen in lockerer Atmosphäre zu inhaltlichen Themen auszutauschen.

Mehr Informationen unter: https://www.suedwind.at/wien/suedwind-zu-gast-im-noosh/suedwind-mittagsgespraech/

Freier Eintritt - Anmeldung bitte unter: suedwindimnoosh@suedwind.at

Die MedienvertreterInnen sind herzlichst eingeladen. (Schluss) np

