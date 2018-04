Hans Bürger und Nadja Bernhard führen ab 13. August die ORF-„Sommergespräche“

Um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die traditionellen ORF-„Sommergespräche“ mit den Parteichefs der im Nationalrat vertretenen Fraktionen starten 2018 am 13. August um 21.05 Uhr in ORF 2. Im Jahr der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft werden dabei neben den klassischen Innenpolitik-Themen auch internationale Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Hans Bürger, Chef der Innenpolitik- und EU-Berichterstattung der „Zeit im Bild“ und bereits 2015 „Sommergespräche“-Gastgeber, wird daher gemeinsam mit Nadja Bernhard, der heuer Romy-ausgezeichneten „Zeit im Bild“-Präsentatorin und langjährigen ORF-Korrespondentin in Rom und Washington, die insgesamt fünf Live-Gespräche führen.

Die Termine:

Montag, 13. August , 21.05 Uhr, ORF 2: Peter Pilz

Montag, 20. August, 21.05 Uhr, ORF 2: Matthias Strolz

Montag, 27. August, 21.05 Uhr, ORF 2: Heinz-Christian Strache Montag, 3. September, 21.05 Uhr, ORF 2: Christian Kern

Montag, 10. September, 21.05 Uhr, ORF 2: Sebastian Kurz

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at