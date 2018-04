Champions-League-Halbfinale Real – Bayern live im ORF

Am 1. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Am Dienstag, 1. Mai 2018, dem Tag der Arbeit, wartet ein ebensolches Stück auf David Alaba und die Bayern. Nach dem 1:2 im Heimspiel gegen den Titelverteidiger muss in Madrid ein Sieg mit mindestens zwei geschossenen Toren her, um den Traum vom Finale am Leben zu halten. Ab 20.15 Uhr melden sich live in ORF eins aus dem ORF-CL-Studio Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator in Madrid ist Boris Kastner-Jirka. Ab 22.50 Uhr stehen ausführliche Analysen auf dem Programm.

