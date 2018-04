Jugend Innovativ: 35 Teams im Bundes-Finale 2018

Das Bundes-Finale der 31. Wettbewerbsrunde für SchülerInnen und Lehrlinge findet von 23. - 25. Mai 2018 in Wien statt – BM Schramböck und BM Faßmann wünschen allen Teams viel Erfolg

Wien (OTS) - Von 19. bis 25. April 2018 tourte Jugend Innovativ durch Österreich, um bei vier Halbfinal-Events die 80 innovativsten Projektideen der heimischen Nachwuchsforscherinnen, Jung-Ingenieure, Nachwuchs-Designerinnen und -Entrepreneure vorzustellen, die zuvor aus insgesamt 431 Einreichungen ausgewählt worden waren. Die 35 besten der 80 Halbfinal-Teams aus ganz Österreich durften sich im Zuge der Events über ein „Ticket zum Bundes-Finale 2018“ freuen und werden ihre kreativen Lösungen nun im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung in Wien vorstellen. "Neugier bringt frische Ideen!", lautet das Motto der aktuellen Wettbewerbsrunde.

Bundesministerin Margarete Schramböck gratuliert allen Teams zu ihren Einreichungen und wünscht ihnen viel Erfolg im Bundes-Finale. „Jugend Innovativ zeigt das große Kreativpotenzial unserer Schülerinnen und Schüler. Mit viel Neugierde, Erfindergeist und Teamwork leben sie bei diesem Wettbewerb wichtige Tugenden vor und stärken damit auch die Innovationskultur in Österreich. Alle Teilnehmenden erarbeiten sich Schlüsselqualifikationen für ihre weitere Karriere", sagt Schramböck, deren Ministerium den Wettbewerb maßgeblich unterstützt.

„Jugend Innovativ macht deutlich, welcher Ideenreichtum in Österreichs Schülerinnen und Schülern steckt und dass Innovation keinesfalls nur Sache der Erwachsenen ist. Der Wettbewerb fördert den Innovationsgeist und die Kreativität unserer Jugend und gibt ihnen Raum, ihre eigenen Ideen zu entfalten. Die Förderung unserer Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher ist unerlässlich für eine zukunftsorientierte Entwicklung Österreichs“, betont Bildungsminister Heinz Faßmann.



Die Finalistinnen und Finalisten werden von 23. bis 25. Mai 2018 beim dreitägigen Bundes-Finale im Raiffeisen Forum in Wien ihre Projekte erneut der Jury und interessierten Medienvertretern vorstellen und um den jeweiligen Kategorie-Sieg kämpfen. Am 25. Mai 2018 ist die Veranstaltung für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Besucherinnen und Besucher können sich von den innovativen Leistungen der Jugendlichen überzeugen und ihrem Favoriten-Team mittels Publikumsvoting ihre Stimme geben. Auf die besten Teams warten attraktive Geldpreise in Gesamthöhe von 40.500 Euro sowie Reisepreise zu internationalen Wettbewerben und Messen, die am 25. Mai in der Zeit von 13.00 bis 16.45 Uhr feierlich übergeben werden.

Die 35 Final-Teams im Überblick

BURGENLAND

Projekt: Rotschlamm – Rohstoffquelle statt Gefahrenquelle

Schule: HTBLA Eisenstadt

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

KÄRNTEN

Projekt: Multifunktionaler Wintersportschuh

Schule: HTBLVA Ferlach

Kategorie: Design

Projekt: Cleaning Turtle

Schule: BHAK/BHAS Spittal an der Drau

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: 3D Printing 4 Education

Schule: HTBLVA Ferlach

Kategorie: Young Entrepreneurs

NIEDERÖSTERREICH

Projekt: Wechselzonensetup Triathlon

Schule: HTBLuVA Waidhofen/Ybbs

Kategorie: Design

Projekt: Automatische Aufwickelvorrichtung für Sicherheitsnetze wie sie bei Skirennen eingesetzt werden

Schule: HTBLuVA Waidhofen/Ybbs

Kategorie: Engineering I

Projekt: Stallmiststreuer mit integrierter Scheibenegge

Schule: HTL Wiener Neustadt

Kategorie: Engineering II

Projekt: VEINsualize

Schule: IT-HTL Ybbs

Kategorie: Engineering II

Projekt: Junior Manager – Wir lernen Wirtschaft

Schule: VBS Mödling

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: Honigwein

Schule: LFS Hollabrunn

Kategorie: Young Entrepreneurs

OBERÖSTERREICH

Projekt: NuClue – Erfühle es im Nu, dann hast du den Clue

Schule: Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Linz

Kategorie: Design

Projekt: Autonomes Mähboot

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Engineering I

Projekt: Animal Area Protection System

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Engineering II

Projekt: Human Energy

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Science

Projekt: Wasserreinigung mit Moringa

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Science

Projekt: Energierückgewinnung aus einem Stoßdämpfer

Schule: HTL Braunau

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: AEMS – Advanced Energy Monitoring System

Schule: HTBLA Grieskirchen

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

SALZBURG

Projekt: Konzeptionierung modularer Schlafplätze für Obdachlose

Schule: HTBLuVA Salzburg

Kategorie: Design



Projekt: Konstruktion einer mobilen Eichstation für Wasserstofftankstellen

Schule: HTL Saalfelden

Kategorie: Engineering I

Projekt: Probenahme für feste Recyclingstoffe

Schule: HTL Saalfelden

Kategorie: Engineering I

Projekt: 3D Druck von Holz

Schule: Holztechnikum Kuchl

Kategorie: Science

Projekt: iZiach

Schule: HTBLuVA Salzburg

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

STEIERMARK

Projekt: Optimierung einer Kleinwindkraftanlage

Schule: HTBLA Weiz

Kategorie: Sonderpreis Sustainability

Projekt: Analyse des Wiedereinsatzes der Feinberge am Erzberg

Schule: HTL Leoben

Kategorie: Sonderpreis Sustainability



TIROL

Projekt: ActiHealth – Biofeedback-Gaming-Plattform für Reha- und Fitnesstraining

Schule: HTL Anichstraße

Kategorie: Engineering II

VORARLBERG

Projekt: FotoFlex-Entwicklung einer textilen Fotovoltaikzelle

Schule: HTL Dornbirn

Kategorie: Science

WIEN

Projekt: Seat Detection System

Schule: HTL 3 Rennweg

Kategorie: Engineering I

Projekt: Smart CUP

Schule: HTL 3 Rennweg

Kategorie: Engineering II

Projekt: Vereisungsverhalten von Werkstoff-oberflächen

Schule: HTBLVA Spengergasse

Kategorie: Science

Projekt: Receive

Schule: Schumpeter BHAK/BHAS Wien 13 & HTL 3 Rennweg

Kategorie: Young Entrepreneurs

Projekt: Maturameister

Schule: Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

Projekt: Planemo: A Gardener‘s Tale

Schule: die Graphische

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

Projekt: Generation Y – Ein Gesellschaftsspiel über die Schattenseiten der Digitalisierung

Schule: die Graphische

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

Projekt: Abenteuerreise durch die Geschichte des Lichts – Interaktives Physikbuch für Kinder

Schule: die Graphische

Kategorie: Sonderpreis Digital Education

AUSLAND

Projekt: BIMA-Heilkräuterplattform

Schule: Österreichische Schule Shkodra „Peter Mahringer“

Kategorie: Design

Auszeichnung der innovativsten Schulen Österreichs

Im Rahmen der Halbfinal-Events wurden pro Bundesland jene Schulen mit den meisten am besten bewerteten Projekten, gemessen an den Jugend Innovativ-Kriterien, geehrt. Den Titel „Innovativste Schule“ errangen:

BURGENLAND: HTBLA Eisenstadt

KÄRNTEN: HTL Mössingerstraße

NIEDERÖSTERREICH: HTBLuVA Waidhofen/Ybbs

OBERÖSTERREICH: HTL Braunau

SALZBURG: HTBLuVA Salzburg

STEIERMARK: HTBLA Weiz

TIROL: HTL Anichstraße

VORARLBERG: HTL Rankweil

WIEN: HTL 3 Rennweg

Weitere Informationen, Fotos und Projektbeschreibungen stehen unter www.jugendinnovativ.at zur Verfügung. Jugend Innovativ ist auch auf Facebook vertreten – werde(n Sie) Fan!

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ ist der größte österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt.

Unterstützt wird der Wettbewerb von der Innovationsstiftung für Bildung und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative. Die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative steht seit zehn Jahren als Plattform und Impulsgeber für nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliche Verantwortung. Gemeinsam werden – in den Handlungsfeldern Wirtschaft, Umwelt und Soziales – verschiedene Projekte und Maßnahmen umgesetzt, um eine nachhaltige Entwicklung zu forcieren und eine entsprechende Bewusstseinsbildung zur fördern. Die 24 Mitgliedsorganisationen der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative leisten damit einen wesentlichen Beitrag, um Österreich erfolgreicher, zukunftsfähiger und lebenswerter zu machen. Als Umsetzungspartner der Sonderpreis-Kategorie „digital education“ sowie der Publikumspreise fungiert der OeAD.

Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungs-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte an geistigem Eigentum für Schulprojekte“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet. Insgesamt haben bisher rund 9.100 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Die Bandbreite der Projekte, die in den letzten 30 Jahren im Rahmen von Jugend Innovativ vorgestellt wurden, ist riesig und reicht von neuartigen technologischen Entwicklungen über spannende Design-Konzepte bis hin zu innovativen Lösungsvorschlägen zum Thema Nachhaltigkeit. Weitere Infos auf www.jugendinnovativ.at.

