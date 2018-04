FSG-Wien-Meidlinger: Jetzt ist Widerstand angesagt

Sozialdemokratische GewerkschafterInnen marschieren gemeinsam

Wien (OTS) - „Die türkis-blaue Regierung hat nun zum Generalangriff auf die Institutionen der ArbeitnehmerInnen angesetzt und ermöglicht es so, dass die Großspender ihre Ernte einfahren können. Jetzt ist gemeinsamer Widerstand angesagt“, erklärt der Vorsitzende der FSG-Wien, Christian Meidlinger, zum 1. Mai. Die sozialdemokratischen GewerkschafterInnen werden, so FSG-Landesgeschäftsführer Gottfried W. Sommer, auch heuer wieder gemeinsam am Wiener Rathausplatz einmarschieren. An der Spitze die Beschäftigten der Wiener Linien.

Die bestehende Struktur der AUVA soll zu Lasten der PatientInnen zerstört werden, die Sozialversicherungen zusammengelegt werden. Der AK sollen die Mitgliedsbeiträge gekürzt und der 12-Stunden-Tag wie auch die 60-Stundenwoche zum Stantard erhoben werden. Meidlinger: „Effizienzsteigerung und Sparen im System nennt das die Regierung. Tatsächlich will sie bei den Menschen sparen und ihre Vertretung schwächen. Das werden wir uns nicht gefallen lassen.“

Aktuell läuft gerade die Kampagne von ÖGB und AK „Wie soll Arbeit?“ bei der die ArbeitnehmerInnen Position beziehen können. Die Beschäftigten der AUVA und der Sozialversicherungen haben in den vergangenen Wochen mit Betriebsversammlungen gezeigt, dass sie nicht bereit sind widerstandslos das Regierungsdiktat hinzunehmen. Meidlinger: „Wir brauchen jetzt die Solidarität auf allen Ebenen. Am 1. Mai können wir ein erstes Zeichen setzen. Dabei geht es auch um das sozialdemokratische Wien. Die Bundeshauptstadt ist der Achse Kurz-Strache ein besonderer Dorn im Auge. Als FSG werden wir alles dransetzen, dass Wien ein Gegenmodell zu Türkis-Schwarz bleibt, für die Menschen in dieser Stadt und gegen Sozialabbau am Rücken der ArbeitnehmerInnen und der sozial Schwächsten!“

Die Wiener sozialdemokratischen GewerkschafterInnen treffen sich um 8.00 Uhr vor der Oper. Sommer: „Um 8.30 Uhr werden wir gleich hinter den GenossInnen der Wiener Linien gemeinsam Richtung Rathausplatz abmarschieren und gegen 9.00 Uhr als erstes einmarschieren. Wir werden ein kräftiges Zeichen setzen.“

