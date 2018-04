Favoriten: Mai-Feier und Country-Festival im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ richtet zwei vergnügliche Veranstaltungen im Böhmischen Prater in Favoriten aus:

Am Dienstag, 1. Mai, wird ab 13.00 Uhr im rustikalen Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ein kurzweiliges „1. Mai-Fest“ für die ganze Familie gefeiert. Von 13.00 bis 14.00 Uhr zahlen die Festgäste bei jedem Fahrgeschäft nur einen Euro. Um 15.00 Uhr fängt ein Konzert mit dem Austro-Pop-Musiker Manuel Stemp (Programm: „Stemps leichte Kost“) an. „Christiane“ schminkt in der Nachmittagszeit auf Wunsch die Kleinsten. Der Eintritt ist kostenlos. Ebenso unterhaltsam ist das „Country-Festival“ von Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai. Beliebte Country-Gruppen musizieren im Böhmischen Prater in den Nachmittagsstunden und am Abend. Der Zutritt ist gratis. Auskünfte:

Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher Manfred Fritz).

Beim großen „Country-Festival“ spielt am Freitag, 4. Mai, von 17.00 bis 20.30 Uhr die Kapelle „New West“. Dargeboten werden packende Kompositionen wie „One More Last Chance“ und „Callin‘ Caroline“. Für Samstag, 5. Mai, hat sich die Combo „Nashville Express“ angesagt, die zwischen 15.30 und 17.30 Uhr mit alten und neuen Country-Liedern die Zuhörerschaft erfreut. Außerdem ist am Samstag, 5. Mai, von 18.00 bis 20.30 Uhr das formidable Quartett „Western Cowboys“ im Einsatz und interpretiert Stücke wie „Ring Of Fire“ und „King Of The Road“. Am Sonntag, 6. Mai, steht die „Dado Eldorado Band“ auf der Bühne und der Gitarren-Virtuose Dado lässt zwischen 14.00 und 16.00 Uhr mit packenden Stücken wie „Tulsa Time“ aufhorchen. Als letzte Formation will am Sonntag, 6. Mai, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr das Ensemble „Western Cowboys“ das Publikum begeistern. Informationen über zukünftige Veranstaltungen im Böhmischen Prater im 10. Bezirk sind via E-Mail zu erfragen:

m.fritz@musicreport.at

