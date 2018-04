Wien-Fünfhaus: Festnahme nach versuchtem Kfz-Einbruch

Wien (OTS) - Am 29. April 2018 gegen 23:15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in den Bereich der Avedikstraße gerufen, da Zeugen einen Mann beobachtet hatten, der versuchte mehrere Autotüren zu öffnen. Der 37-jährige Tatverdächtige konnte von den Beamten festgenommen werden. Im Zuge der Erhebungen konnte festgestellt werden, dass der Mann an insgesamt fünf Autos hantierte. Da alle Fahrzeuge verschlossen waren, konnte der 37-Jährige kein Diebesgut erbeuten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

