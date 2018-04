Lotto: Doppeljackpot – 2,4 Millionen Euro warten

Solo-Fünfer mit Zusatzzahl in NÖ und zwei Joker über win2day

Wien (OTS) - Schön verteilt über das Tippfeld – aber dennoch nicht getippt. So könnte man kurz und knapp die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Sonntag charakterisieren. Mit 2, 18, 29, 30, 32 und 43 waren sowohl der Einer- als auch alle Zehner-Bereiche vertreten, aber dennoch blieb ein Sechser aus, und am Mittwoch geht es somit um einen Jackpot. Im Sechser Topf werden dann rund 2,4 Millionen Euro liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es den zweiten Sologewinn in Folge. Ein Spielteilnehmer aus dem Mostviertel in Niederösterreich kam per Quicktipp zu diesem Erfolg und gewann rund 125.800 Euro. Im dritten von sechs gespielten Tipps fehlte dabei die Zahl 29 zum Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keine „sechs Richtigen“, und profitiert haben davon wieder die Gewinner eines Fünfers. Für 59 Fünfer gab es daher jeweils mehr als 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner, und beide haben ihren Gewinn von je rund 178.400 über die Spieleseite win2day erzielt. Einer der beiden machte von der Mehrfach-Joker-Chance Gebrauch. Er spielte acht Joker Tipps und war mit dem siebenten Tipp erfolgreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.04.2018:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.547.435,81 – 2,4 Mio. Euro warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 125.768,70 92 Fünfer zu je EUR 1.491,30 177 Vierer+ZZ zu je EUR 232,50 4.245 Vierer zu je EUR 53,80 6.041 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 72.554 Dreier zu je EUR 5,70 256.503 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 18 29 30 32 43 Zusatzzahl: 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.04.2018:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 59 Fünfer zu je EUR 5.632,90 2.921 Vierer zu je EUR 19,20 48.801 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 10 13 19 27 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.04.2018:

2 Joker zu je EUR 178.394,20 22 mal EUR 7.700,00 112 mal EUR 770,00 1.056 mal EUR 77,00 10.518 mal EUR 7,00 106.193 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 9 5 5 0 3 2

